NEI PROSSIMI ANNI 5 MILIONI DI ITALIANI NON AVRANNO PIÙ UN MEDICO DI BASE – AD OGGI SONO CIRCA 2 MILIONI I PAZIENTI CHE NON HANNO PIÙ UN DOTTORE DI RIFERIMENTO, A CAUSA DI PENSIONAMENTI O PASSAGGI AL SETTORE PRIVATO - LA FONDAZIONE "GIMBE" STIMA UNA CARENZA DI 2.876 MEDICI DI BASE

Andrea Bulleri, Graziella Melina per “Il Messaggero”

In Lombardia, c'è chi provando a cambiare medico (dopo che il proprio curante era andato in pensione) ha dovuto cambiare Comune. E anche lì ha scoperto che non c'era neanche un dottore disponibile. Lo stesso è accaduto a Costa di Rovigo, dove l'ultimo medico di famiglia ha chiuso lo studio a febbraio.

E poi a Carlantino, nel Foggiano, ma anche nel Nuorese, nei dintorni di Palermo e in provincia di Cremona, dove i paesi rimasti senza medici sono ben tre. […] Che si tratti di grandi città o di piccoli Comuni, da Nord a Sud il copione non cambia: trovare (e tenersi) un medico di famiglia è un'impresa sempre più ardua.

I numeri lo confermano: secondo le ultime stime, sono circa 2 milioni i pazienti che non hanno più un medico di famiglia, perché è andato in pensione senza essere sostituito o perché è passato al (più remunerativo) settore privato. E la situazione potrebbe peggiorare, visto che se non ci sarà un'inversione di tendenza si calcola che i cittadini italiani senza un dottore di riferimento potrebbero raggiungere quota 5 milioni nel giro di due anni.

Tanto che al ministero della Salute si sta lavorando per correre ai ripari, cercando di rendere più attrattiva (e dunque: meglio pagata) la professione del medico di medicina generale. Già a partire dall'anno prossimo, con i 2,4 miliardi di euro in manovra per rinnovare il contratto collettivo dei camici bianchi.

Agenas (l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) calcola che dal 2019 al 2021 il numero assoluto dei medici di medicina generale si è ridotto di 2.178 unità, passando dai 42.428 professionisti del 2019 a poco più di 40mila. In calo anche i pediatri di libera scelta, che da 7.408 sono scesi a 7.022 (386 in meno). […]

Il numero massimo di assistiti di un medico di famiglia è fissato a 1.500, ma può essere aumentato fino a 1.800. E infatti, secondo Agenas, quasi un medico di famiglia su due (il 42%) ha più di 1.500 assistiti, mentre il 36,7% ne cura tra mille e 1.500.

In futuro la situazione potrebbe peggiorare: se già oggi la Fondazione Gimbe stima una carenza di 2.876 medici di base (calcolando un medico ogni 1.250 pazienti), nel 2025, tra pensionamenti e turn-over ridotto, di medici di base ce ne saranno addirittura 3.452 in meno rispetto al 2021. Il che porta a 5 milioni la stima degli italiani che, tra due anni, potrebbero trovarsi senza un curante.

Ancora più fosche le stime della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri: per la Fnomceo, i professionisti in più necessari sarebbero oltre 10mila. In particolare, nel Lazio dovrebbero esserci circa 5.400 medici di base e, invece, se ne contano 5.056; a Roma ne servirebbero 2.800 e si fermano a quota 1.982 […]