YANA MALAYKO È STATA "TRADITA" DALLA SOFFIATA DI UN RISTORATORE - DUMITRU STRATAN, IL 33ENNE MOLDAVO IN CARCERE PER L'OMICIDIO DELLA COMPAGNA, A MANTOVA, AVEVA CHIESTO AD AMICI E CONOSCENTI DI SEGNALARGLI I MOVIMENTI DELLA 23ENNE UCRAINA - QUALCHE GIORNO PRIMA DELL'OMICIDIO, IL TITOLARE DI UN RISTORANTE AVEVA AVVERTITO STRATAN CHE YANA SI TROVAVA A TAVOLA IN COMPAGNIA DI UN RAGAZZO…