Incredibile ma vero, in Inghilterra un 25enne è stato beccato mentre faceva sesso con una mucca. Liam Brown, così di chiama il colpevole, si è intrufolato in una fattoria di Burton, vicino a Christchurch, nel Dorset, nel cuore della notte per “ingropparsi” l’animale.

Il ragazzo dall'ormone impazzito è stato individuato grazie al sistema di sorveglianza della fattoria ed è stato catturato dagli agricoltori che lo stavano tenendo d'occhio per i suoi comportamenti ambigui. Una volta scattato l'allarme si sono precipitati sul posto per fermarlo e a confermare il rapporto sessuale c’è un campione di DNA prelevato dalla povera mucca. Brown ha ammesso le sue colpe in tribunale e ora rischia di finire in galera

