CHE SARAH DI QUESTO LIBRO? - PADRE GEORG INTIMA AL CARDINALE DI TOGLIERE LA FIRMA DI RATZINGER, E LUI NON SI FA PROBLEMI: ''D'ORA IN POI L'AUTORE SARÀ 'ROBERT SARAH CON IL CONTRIBUTO DI BENEDETTO XVI''' - COME SE QUESTO CAMBIASSE LA SOSTANZA: IL PAPA EMERITO È CONTRO I PRETI SPOSATI, AVEVA PREPARATO UN TESTO E CI HA TENUTO A INVIARLO A UN GRAFOMANE COME SARAH, CHE È IL PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, NON CERTO UN CURATO DI CAMPAGNA CHE PASSAVA DI LÌ…