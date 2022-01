26 gen 2022 15:31

C'E' VOGLIA DI MATTARELLA BIS: NEL TERZO SCRUTINIO IN UNA MAREA DI SCHEDE BIANCHE 126 VOTI PER L'ATTUALE CAPO DELLO STATO – GIORGIA MELONI SUL BOOM DI VOTI (115) A CROSETTO: “HO FATTO LA SCELTA DI NON CONTINUARE A VOTARE SCHEDA BIANCA PER DARE UN SEGNALE, IL CENTRODESTRA IN QUESTA PARTITA SI DEVE MISURARE. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOVREBBE ESSERE ELETTO DIRETTAMENTE DAL POPOLO. NON CON GIOCHI DI PALAZZO – OCCHIO A CASINI CHE HA PRESO 52 VOTI…