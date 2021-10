14 ott 2021 09:20

E' TORNATO "TOTO' VASA-VASA" - DOPO AVER SCONTATO UNA CONDANNA PER FAVOREGGIAMENTO A COSA NOSTRA, SALVATORE CUFFARO TORNA IN POLITICA CON LA SUA LISTA "DC NUOVA", CHE ALLE AMMINISTRATIVE HA PRESO IL 5% IN ALCUNI COMUNI SICILIANI: "SIAMO PRONTI A RIFARE UN VERO CENTRO. MA RASSICURO CHI HA PAURA, NON MI RICANDIDERÒ..."