IL 94ENNE GIANCARLO GENTILINI, EX SINDACO DI TREVISO, INVESTE UNA PODISTA CON L'AUTO: “FORTUNA ANDAVO PIANO, NON PIÙ DI 10 CHILOMETRI ALL'ORA E L’HO APPENA TOCCATA” - IL MITOLOGICO "SCERIFFO", CHE GUIDA ANCORA LA MACCHINA, STAVA RIENTRANDO A CASA CON LA MOGLIE - LA PODISTA INVESTITA HA RIFERITO DI ESSERE STATA COLPITA SULLE STRISCE MENTRE L'EX SINDACO DICE CHE…

Dimitri Canello per https://corrieredelveneto.corriere.it/- Estratti

Disavventura per l'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini che, all'età di 94 anni, ha ancora la patente e guida regolarmente l'auto di sua proprietà, sia pure per brevi tragitti. Domenica mattina lo «sceriffo», com'era soprannominato ai tempi della sua investitura a primo cittadino del capoluogo della Marca (quattro i mandati), ha investito una runner in pieno centro a Treviso, senza fortunatamente conseguenze gravi, se non tanto spavento e qualche lieve contusione per la malcapitata: «Me la sono trovata davanti, per fortuna andavo piano, non più di 10 chilometri all'ora e l’ho appena toccata», ha spiegato Gentilini commentando l'incidente.

(...)

I rilievi

Non è chiaro cosa sia accaduto e le forze dell'ordine, sopraggiunte sul posto per i rilievi di rito, nei prossimi giorni sentiranno i due protagonisti, loro malgrado, dell'incidente, per cercare di fare luce sull'accaduto. Gentilini e la moglie sono rimasti sempre in contatto con la podista investita, che ha riferito di essere stata colpita sulle strisce mentre l'ex sindaco dice che l'attraversamento pedonale dov'è avvenuto l'incidente era libero. L'unica certezza è che l'andatura ridotta ha evitato guai peggiori, minimizzando le conseguenze dell'impatto.

