29 dic 2022 14:15

ABBASSO LAGARDE! – GIORGIA MELONI, DURANTE LA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO, HA RISERVATO UN MESSAGGIO ANCHE ALLA PRESIDENTE DELLA BCE, PER LE SUE POLITICHE DI RIALZO DEI TASSI E SOPRATTUTTO PER IL MODO IN CUI LE COMUNICA: “NELLA SITUAZIONE IN CUI CI SI TROVA SAREBBE MEGLIO EVITARE DELLE SCELTE PEGGIORATIVE E PIÙ UTILE GESTIRE BENE LA COMUNICAZIONE SULLE SCELTE CHE SI FANNO. ALTRIMENTI SI RISCHIA DI GENERARE, NON PANICO, MA FLUTTUAZIONE SUI MERCATI CHE VANIFICANO IL LAVORO CHE I GOVERNI FANNO QUOTIDIANAMENTE…"