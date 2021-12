10 dic 2021 18:57

AGENZIA 'STI CAZZI! - NESSUNA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE: SI PUÒ ESSERE GNOCCA E MAGISTRATO! - CLAUDIA MOTTA, LA CANDIDATA ITALIANA A MISS MONDO CHE PERÒ LA STAMPA NON SI FILA, PARLA A "UN GIORNO DA PECORA": "STUDIO LEGGE E VOGLIO DIVENTARE GIUDICE. SO DI VALERE TANTO E QUI LA BELLEZZA È L'ULTIMA COSA CHE CONTA" (CERTO, COME NO) - "IL MIO UOMO IDEALE? JOHNNY DEEP. DAMIANO DEI MANESKIN NON È IL MIO TIPO. IL POLITICO PIÙ BELLO È CONTE, MEGLIO ANDARE A CENA CON LUI CHE CON DRAGHI…" - VIDEO