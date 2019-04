ALL’UMBRIA DELL’ULTIMO SOLE – SALVINI VUOLE A TUTTI I COSTI UN GOVERNATORE LEGHISTA NELLA REGIONE DEL CENTRO ITALIA, PER CONTINUARE LA SUA AVANZATA E ANTICIPARE LA PRESA DI ROMA – HA GIÀ SCELTO UN NOME, CHE PER ORA È TOP SECRET – BERLUSCONI PER LE EUROPEE PUNTA TUTTO SU QUELLO CHE SA FARE MEGLIO: TELEVISIONE E I CARI VECCHI MANIFESTI 6X3 (MA CON FOTO D’ANNATA)

Marco Antonellis per Dagospia

IL MANIFESTO ELETTORALE DI SILVIO BERLUSCONI PER LE EUROPEE 2019

Per Silvio Berlusconi le ultime giornate non sono state delle migliori. Da un lato il ricovero al San Raffaele di Milano (è tornato a casa lunedì sera) dall'altro la querelle legata alla mancata candidatura di Mara Carfagna (il rapporto tra i due è comunque ottimo). Certamente il Cavaliere ha vissuto giorni migliori e proprio in queste ore sta tentando di serrare le fila in vista della campagna elettorale per le prossime elezioni europee.

Nelle riunioni telefoniche delle ultime ore, Berlusconi ha già stilato la strategia per sé e per il partito. L'obiettivo è quello di essere presente soprattutto in tv: meno piazze e più televisione, viste le difficoltà ad effettuare spostamenti. Insomma, dopo il ritorno alla grande dei 6x3 (che però come Dagoanticipato hanno una sua foto di qualche "annetto" fa) c'è il ritorno in grande stile anche della televisione anziché dei social come tutti si aspettavano: "Puntiamo su ciò che il Cavaliere sa fare meglio. Abbiamo scelto i mezzi che gli sono più congeniali, i grandi manifesti 6x3 e la TV. I social sono un mezzo che Forza Italia ancora non padroneggia a dovere" spiegano alcuni dei fedelissimi.

berlusconi salvini

Il traguardo per Silvio Berlusconi è quello di essere eletto (e di andare) in Europa, a differenza di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni che dopo il voto rinunceranno al seggio e a Strasburgo non si faranno vedere. Anche le candidature, spiegano dal partito, sono state scelte con grande attenzione e tutte nell'ambito dei “popolari” perché il vero obiettivo del Cavaliere è quello di essere uno dei leader dei popolari europei per poter poi dialogare con i sovranisti.

Catiuscia Marini

E se la strategia di Forza Italia è quella di non attaccare frontalmente Matteo Salvini, con il quale si punta a tessere il dialogo dopo il voto anche in chiave nazionale, non ci saranno trattamenti di riguardo per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Addirittura, rivelano dal partito, uno dei temi forti della prossima campagna elettorale di Forza Italia sarà quella del voto utile, che tradotto significa "non votate Fratelli d'Italia perché tanto non arriveranno nemmeno al 4%".

berlusconi salvini

C'è però un altro fronte che rischia di aprirsi molto presto tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, quello della candidatura di Centrodestra in Umbria. Eh già perché Matteo Salvini l'ha già fatto ampiamente capire ai suoi: in Umbria il prossimo governatore dovrà essere della Lega. Insomma, il leader leghista non vuole sentire parlare di spartizione con gli altri alleati (almeno a livello locale) di Centrodestra.

VIRGINIO CAPARVI

Il Capitano, spiegano da via Bellerio, avrebbe già scelto un nome, che per il momento tiene rigorosamente coperto per non bruciarlo. I soliti bene informati giurano che si tratti di un imprenditore. Ed è proprio per questa ragione che ieri il leader leghista è corso ieri in fretta e furia a “marcare” il territorio umbro.

MATTEO SALVINI VIRGINIO CAPARVI

Ma se la candidatura al momento "top secret" non dovesse andare in porto c'è già pronto il piano b: Virginio Caparvi, leghista umbro di lungo corso. Insomma, Silvio Berlusconi a Giorgia Meloni si mettessero sin d’ora l'anima in pace: il prossimo governatore umbro sarà leghista. Oppure la Lega correrà da sola.

CATIUSCIA MARINI NICOLA ZINGARETTI