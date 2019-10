6 ott 2019 13:13

ALL’UMBRIA DELL’ULTIMO SOLE - SALVINI SI È TALMENTE INNAMORATO DELLE REGIONI ROSSE CHE STA PENSANDO DI AFFITTARE UNA CASETTA IN UMBRIA, DOVE RIFUGIARSI DI TANTO IN TANTO. MA NON SOLO UNA QUESTIONE AFFETTIVA: PER IL CAPITONE LE PROSSIME REGIONALI SARANNO LA CARTINA DI TORNASOLE PER CAPIRE IL FUTURO DELLA LEGA - CAMBIO DI STRATEGIA CON LA BORGONZONI IN EMILIA: VUOLE PORTARE DELRIO IN ANTIMAFIA PER STANARE I GRILLINI E…