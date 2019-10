EMILIA PARANOICA – MATTEO SALVINI SGANCIA LA BOMBA SULLE ELEZIONI IN EMILIA ROMAGNA! LA LEGA CHIEDERÀ LA CONVOCAZIONE URGENTE IN COMMISSIONE ANTIMAFIA DI GRAZIANO DELRIO E DEL GOVERNATORE BONACCINI PER RIFERIRE SULLE INFILTRAZIONI DI ‘NDRANGHETA NELLA REGIONE - IL CAPITONE SPERA DI ROMPERE SUL NASCERE L’ALLEANZA PD-M5S NELLA REGIONE E SPALANCARE LE PORTE ALLA SUA CANDIDATA LUCIA BORGONZONI

Da Matteo Salvini una granata gettata sull'alleanza tra Pd e M5s, e una mossa che potrebbe favorire la scalata della candidata leghista Lucia Borgonzoni alla Regione Emilia Romagna. La Lega infatti chiederà la convocazione urgente in Commissione Antimafia (presieduta dal grillino Nicola Morra) di Graziano Delrio e il governatore dem Stefano Bonaccini (che molto probabilmente troverà un'alleanza, diretta o indiretta, coi 5 Stelle alle prossime regionali) per riferire sull'inchiesta Aemilia che ha messo in luce l'infiltrazione della 'ndrangheta nella storia roccaforte rossa.

"Chiederemo la convocazione urgente in commissione Antimafia per Graziano Delrio e Stefano Bonaccini", ha annunciato il capogruppo della Lega in Commissione Antimafia Gianluca Cantalamessa. "Abbiamo letto le motivazioni della sentenza di primo grado del processo Aemilia e che colpisce i clan in Emilia Romagna. In particolare, i giudici sostengono che i candidati sindaci di Reggio Emilia che nel 2009 andarono a Cutro a caccia di voti hanno rafforzato i boss.

Tra i candidati andati in Calabria c'era Delrio, attuale esponente di spicco di un partito di governo, presidente del gruppo Pd alla Camera, ex ministro ed ex sindaco di Reggio Emilia. Delrio è d'accordo col giudizio dei magistrati? Quali iniziative parlamentari ha messo in campo per contrastare la mafia? Il 4 gennaio 2019 (parlando a partitodemocratico.it) aveva criticato duramente il Decreto sicurezza, giudicandolo folle.

Pensa che sia folle anche il rafforzamento dell'Agenzia per i Beni confiscati e sequestrati ai mafiosi, tra i punti qualificanti di quel Decreto? Pensa che sia folle confiscare i beni ai mafiosi per restituirli alla collettività? E ancora: pensa che sia folle punire duramente i trafficanti di esseri umani, anche grazie a nuovi strumenti di indagine, come prevedono i Decreti sicurezza? Può escludere che dietro al traffico di esseri umani ci sia anche la mafia?".

La Lega chiede poi la convocazione di Bonaccini, attuale presidente della Regione, "per capire quali iniziative ha messo in campo contro i clan e quale è la sua percezione, anche in vista della campagna elettorale regionale ormai alle porte. Per esempio, anche lui pensa che sia folle confiscare i beni ai mafiosi?

Qualcuno gli ha mai chiesto di andare a Cutro per fare campagna elettorale? Le famiglie in odore di mafia potranno condizionare le prossime elezioni regionali?". "Siamo sicuri - conclude Cantalamessa - che la nostra richiesta sarà condivisa con entusiasmo anche dal presidente Morra, che giorni fa su Twitter ha scritto che le omissioni sono spesso gravi quanto, se non più, delle azioni. Non si va a Cutro per cercare i voti per divenire sindaco di Reggio Emilia. Siamo d’accordo con Morra e siamo curiosi di ascoltare Bonaccini e Delrio e le domande degli altri colleghi a partire dal Movimento 5 Stelle".