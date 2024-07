10 lug 2024 10:48

ALLARME ROSSO PER GIORGIA MELONI: IN FRANCIA E GRAN BRETAGNA LA DESTRA E’ STATA SCONFITTA PER L’IMPOVERIMENTO DELLE RETRIBUZIONI A CAUSA DELL’INFLAZIONE - E SU QUESTO CAMPO L’ITALIA E’ MESSA PURE PEGGIO DI PARIGI E LONDRA: SIAMO AGLI ULTIMI POSTI IN EUROPA PER I SALARI REALI (-6,9%) - IL “SOLE 24 ORE”: “NONOSTANTE L’IMPEGNO DEL GOVERNO SUL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE, NON SI RIESCE A DARE UNA BOCCATA D’OSSIGENO AL POTERE SALARIALE DELLE FAMIGLIE. GIORGETTI PROMETTE CHE LA MANOVRA NON SARÀ ‘LACRIME E SANGUE’ MA LA SOLUZIONE E’ TAGLIARE LA SPESA PUBBLICA E MIGLIORARE IL PRELIEVO FISCALE”