(ANSA) "Il mio ideale é quello di un'Europa senza barriere, muri e fili spinati. In quest'ottica ho accolto la proposta fattami da Nicola Fratoianni di candidarmi da indipendente alle elezioni europee". Lo ha detto all'ANSA l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, confermando quanto affermato da Angelo Bonelli durante la trasmissione "Agorà", su Rai Tre.

"La mia storia - ha aggiunto Lucano - è legata, come simpatia politica, a Democrazia proletaria, che ho sempre votato. Non ho mai avuto, comunque, tessere di partito e non ne ho tuttora. In questi ultimi tempi ho pensato di dare il mio contributo, non solo a parole, per contestare questa deriva autoritaria e fascista a cui stiamo assistendo in Italia. Mi riferisco a quello che è avvenuto a Pisa e alla feroce repressione messa in atto contro studenti minorenni che incarnano il futuro. Quelle scene che abbiamo visto in televisione ci hanno sconvolto.

È come se quelle manganellate le avessero inferte a noi". "Ciò che vogliamo - ha proseguito l'ex sindaco di Riace - è portare avanti i diritti degli 'zero' , utilizzando una definizione che fu fatta nei miei confronti da Salvini. Io non sono esperto di politiche europee e mi rendo conto dei miei limiti. In questo senso ho avuto qualche difficoltà ad accettare la candidatura. Fare il sindaco mi è venuto più facile perché conosco il territorio.

Adesso ho intenzione di portare avanti i temi che mi hanno caratterizzato negli ultimi anni, quelli legati all'accoglienza e al riscatto delle nostre realtà abbandonate. Gli stessi ideali che ho seguito quando ero sindaco di Riace. Voglio rappresentare la speranza della Calabria per una nuova Europa. La mia decisione è legata anche all'energia che mi é derivata dalle manifestazioni e dagli incontri pubblici cui ho partecipato. Un'energia che mi ha accompagnato pure nella vicenda giudiziaria che ho subito".

(ANSA) "Anche il Partito democratico ha insistito per una mia candidatura alle Europee, dandomi tutte le garanzie che volevo. Ma io non potevo legarmi ad un partito che ha accettato la guerra e l'invio delle armi all'Ucraina". Così l'ex sindaco di Riace, Millo Lucano, parlando con l'ANSA. "Non ho voluto accettare - ha aggiunto Lucano - una candidatura più facile e per la quale il raggiungimento del quorum non sarebbe stato un problema. Non so quanti politici rifiutano candidature sicure e scelgono l'incerto, ma io l'ho fatto". Secondo l'ex sindaco di Riace, inoltre, Il Pd è anche un partito che ha accettato il neoliberismo e lo spettro che si cela dietro l'odissea dei viaggi della speranza che poi portano a tragedie come quella di Cutro".

