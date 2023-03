ANNALISA CHIRICO HA FINALMENTE CORONATO IL SUO SOGNO: REALIZZARE UN DOCUMENTARIO SULLE RETI RAI! – LA DIRETTRICE DE “LACHIRICO.IT”, PRIMA RENZIANA, POI SALVINIANA E ORA GRANDE FAN DELLA GIORGIA NAZIONALE, HA SCRITTO E DIRETTO “LEGGENDA ITALIA – PENINSULA VALLEY”. IRONIA DELLA SORTE, ANDRÀ IN ONDA SU RAI3, CHE UN TEMPO ERA CONSIDERATA LA RETE "COMUNISTA", VENERDÌ PROSSIMO, ALLE 16.10. AD ANNUNCIARLO È STATA LEI STESSA SU INSTAGRAM IERI, RINGRAZIANDO PER IL PATROCINIO I MINISTERI DEGLI ESTERI (TAJANI) E DELLE IMPRESE (URSO)

Marco Zonetti per Dagospia

Annalisa Chirico, giornalista e direttrice del sito Lachirico.it, è spesso avvistata nei talk show televisivi nelle vesti di strenua paladina del governo Meloni. Prima di appassionata fede renziana, poi salviniana, Annalisa ha quindi sposato la causa della Giorgia nazionale e ora è riuscita anche a coronare un suo grande sogno, quello di veder andare in onda un documentario da lei scritto e diretto. E, per paradosso, nientemeno che su Rai3, quella che un tempo era considerata la rete "comunista" per eccellenza.

Venerdì 31 marzo prossimo venturo, alle 16.10 sulla Terza Rete Rai, andrà infatti in onda Leggenda Italia - Peninsula Valley, scritto e diretto dalla giornalista pugliese.

Un documentario che "racconta le eccellenze italiane attraverso un viaggio on the road nei luoghi dell'innovazione, al fine di far conoscere le imprese che affrontano con successo la sfida della transizione digitale e ambientale e gli innovatori capaci di affermarsi come modelli di sviluppo e crescita in una dimensione internazionale".

La stessa Chirico ha annunciato sui social la sua nuova avventura ringraziando per il patrocinio il Ministero degli esteri di Antonio Tajani e il Mimit, ovvero il Ministero delle imprese e del Made in Italy, al cui timone siede Adolfo Urso di Fratelli d'Italia.

Che sia nata una nuova Sabina Guzzanti, ma in chiave filogovernativa?

