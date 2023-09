26 set 2023 19:25

ANNAMO BENE: IL TEAM DI BIDEN STA LAVORANDO PER TENERLO IN PIEDI. LETTERALMENTE – IL PROGETTO FONDAMENTALE PER LA RIELEZIONE CONSISTE NELL’ASSICURARSI CHE “SLEEPY JOE” NON INCIAMPI: UN'ALTRA CADUTA NON SOLO SAREBBE L’ENNESIMA MAZZATA PER I SONDAGGI, MA È UN PERICOLO REALE PER LA SALUTE DELL’80ENNE – LA SUA SQUADRA LO HA SPEDITO DA UN FISIOTERAPISTA CHE GLI HA IMPOSTO UNA SERIE DI ESERCIZI DI GINNASTICA E… VIDEO