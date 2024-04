Estratto dell'articolo di Nadia Ferrigo per www.lastampa.it

Di professione avvocato, ma anche presentatrice, giornalista televisiva, ballerina e docente universitaria. Elisabetta Tulliani è stata condannata a cinque anni di carcere per la compravendita della casa di Montecarlo, lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale. Anche Gianfranco Fini, suo compagno ed ex leader di Alleanza Nazionale, è stato condannato a due anni di carcere. Il di lei fratello, Giancarlo, arrestato lo scorso novembre a Dubai per riciclaggio internazionale dopo anni di latitanza, a 6 anni e il padre, Sergio, a 5.

Nata a Roma il 16 maggio 1972, laureata a pieni voti in Giurisprudenza alla La Sapienza di Roma, può vantare un curriculum non banale. Dopo aver superato l’esame di avvocato, regolarmente iscritta all'Ordine, intraprese la strada accademica per diventare docente universitario di Diritto penale internazionale.

Una carriera presto lasciata per seguire altre due passioni: lo sport e gli affari. Da quando le cronache rosa si sono occupate di lei è stata fidanzata con il figlio di Luciano Gaucci, vulcanico presidente del Perugia calcio, oltre che imprenditore altrettanto vivace, per poi iniziare una relazione con il padre.

Così su suo incarico è stata presidente della Sambenedettese e nel 2001 consigliere d’amministrazione del Perugia […]. Nel 2004, col padre e col fratello fondò Wind Rose International, una società internazionale dedicata alla compravendita di immobili.

Ma dopo il diritto e lo sport […] arriva la prima grande occasione in tv con Marco Mazzocchi, alla Domenica Sportiva. Negli anni le vengono affidati i servizi esterni per il programma Robin Hood, è tra le inviate di Unomattina e di Unomattina Estate e conduttrice di Tintarella di Luna su Raidue.

Finita la storia con l’ex patron del Perugia, iniziò il contenzioso in tribunale. Gaucci rivoleva indietro il tesoro che - secondo lui - aveva affidato ai Tulliani perché non finisse nelle mani del fisco e dei creditori. Si scrisse di cinque appartamenti a Roma, tra zona via Veneto e la Val Cannuta, uno di questi poi diventato casa con Fini, gioielli, terreni, cinque auto e quadri di lusso – un De Chirico e un Guttuso, sempre secondo Gaucci - e quote di società di calcio.

Ma l’ottava sezione del Tribunale civile di Roma diede ragione a lei, […]. […] Unica soddisfazione per «Lucianone» fu non dover restituire all’ex fiamma quel miliardo di vecchie lire che lei sosteneva di avergli dato - dopo aver vinto nel maggio ’98 , 2 miliardi e 204 milioni all’Enalotto - per farglielo fruttare in borsa. E anche stavolta la decisione del giudice si basa sulla mancanza di prove. Nel mentre Gaucci venne indagato per il fallimento dell'Associazione Calcio Perugia: si rifugiò dal 2005 nella Repubblica Dominicana, dove da latitante, patteggiò tre anni per bancarotta fraudolenta e reati fiscali. Lì torno a vivere e nel 2020 morì.

Nel 2007 Fini lasciò la moglie Daniela Di Sotto, da cui ebbe la sua prima figlia nel 1985. Primo matrimonio che non iniziò con i migliori auspici: Daniela Di Sotto era al tempo moglie di Sergio Mariani, amico di Fini e dirigente del partito, che da lì a poco finì in ospedale con un proiettile nello stomaco. Ai tempi si parlò di un tentativo di suicidio, ma pure di un duello. […]

Dalla relazione con Fini sono nate le figlie Carolina (2007) e Martina (2009), ma la sua prima uscita pubblica nelle vesti di fidanzata ufficiale fu a una sfilata di Gattinoni, a Roma, nel gennaio 2008. Stanno ancora insieme? Non c’è mai stata nessuna comunicazione ufficiale sulla separazione, ma i rumors dicono che la storia della casa di Montecarlo li ha, per usare un eufemismo, allontanati. Non c’è nessuna conferma, ma all’udienza del processo di lunedì 18 marzo i due erano seduti ai lati opposti dell’aula, non si sono né parlati né salutati. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, recita il vecchio adagio.

