6 set 2019 17:22

AVVERTITE IL QUIRINALE: NON LO DICE SOLO DAGOSPIA, MA ANCHE IL ''FINANCIAL TIMES'': GLI ALLEATI EUROPEI DELL'ITALIA HANNO ''SOLLEVATO IL SOPRACCIGLIO'' DOPO LA NOMINA DI LUIGINO DI MAIO A MINISTRO DEGLI ESTERI - AVEVAMO SCRITTO DI COME LA MERKEL FOSSE ''DELUSA'', E ORA ARRIVA LA CONFERMA: ''DI MAIO HA CREATO LA PIÙ GRAVE CRISI DIPLOMATICA TRA ITALIA E FRANCIA DELLA STORIA MODERNA, TANTO CHE MACRON RICHIAMÒ L'AMBASCIATORE, QUANDO…''