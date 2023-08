AVVISO PER GUALTIERI: LE ZTL "GREEN" FANNO CONTENTI SOLO I RICCHI (E FANNO PERDERE VOTI) - A LONDRA I RESIDENTI DEI QUARTIERI PERIFERICI, CHE NON SI POSSONO PERMETTERE LE COSTOSE AUTO ELETTRICHE, SONO SULLE BARRICATE CONTRO IL SINDACO, IL LABURISTA SADIQ KHAN, CHE HA DECISO DI ALLARGARE LA “ZONA A BASSE EMISSIONI” (ULEZ) – DA OGGI CHI NON HA UN'AUTO DI ULTIMA GENERAZIONE DOVRÀ PAGARE 15 EURO AL GIORNO PER ENTRARE IN CENTRO. IL MOTIVO? PROVARE A RIDURRE LE EMISSIONI. PER ORA L’UNICA COSA CHE È CALATA SONO I CONSENSI PER I LABURISTI...

Dalla mezzanotte di oggi chi, nella zona metropolitana di Londra, ha un'auto a benzina o diesel che non rispetta i nuovi standard sull'energia pulita pagherà per circolare in periferia una tassa quotidiana di 12,5 sterline, quasi 15 euro, in aggiunta alla tariffa di 15 sterline, circa 18 euro, per entrare in centro.

L'allargamento nella capitale britannica della zona a basse emissioni — Ulez, ultra low emission zone — è un progetto che sta incrinando la popolarità del sindaco Sadiq Khan tra l'elettorato e anche all'interno del Labour, il suo stesso partito.

Gli piace guidare — ha sottolineato il sindaco in un'intervista al Sunday Times — ma migliorare la qualità dell'aria «è una necessità» per la salute e il benessere dei cittadini così come l'ambiente.[…]

Per ora la tassa — che interesserà la zona all'interno del raccordo londinese, la M25, e i suoi circa 13 milioni di abitanti — sta causando rabbia e sgomento, soprattutto tra cittadini costretti a utilizzare l'auto per recarsi al lavoro, per accompagnare i figli a scuola o per prendersi cura di parenti e conoscenti che necessitano di assistenza.

Ad Uxbridge e Ruislip, la sconfitta dei laburisti nel seggio dell'ex premier Boris Johnson — che sembrava destinato a uscire dal controllo dei conservatori — è stata considerata una protesta contro l'iniziativa di Khan. Il leader del Labour, Keir Starmer, ha fatto così un passo indietro. «Credo che sia un diritto di tutti — ha detto — respirare aria pulita, ma ciò che non voglio sono schemi che colpiscono in modo sproporzionato chi è già nel mezzo della crisi sul costo della vita. […]».

Non pagano l'imposta i motorini e le moto della categoria Euro 3, le auto ei minibus a benzina Euro 4 ei veicoli diesel Euro 6. Le auto elettriche non sono colpite né dalla Ulez, né dalla congestion charge per il centro. Possono circolare gratuitamente e usufruiscono di uno sconto sulle tariffe dei parcheggi.

Dall'inizio di agosto i londinesi che hanno un'auto che non rispetta le nuove norme hanno diritto a un incentivo di 2.000 sterline, circa 2.340 euro, per cambiare macchina. Stando a Khan, il 90 per cento delle auto che circolano per la capitale non sarà colpito dalla nuova tassa, ma i numeri non tornano del tutto, se è vero che già 10 mila persone hanno fatto domanda per il rimborso. Sabato nei pressi dell'ufficio del sindaco si è svolta una manifestazione con diverse migliaia di persone: secondo Peter Huntingford, un deejay che abita fuori Londra, la tassa è un modo per limitare la libertà dei cittadini. […]

