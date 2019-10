30 ott 2019 15:00

BABILONIA A 5 STELLE – SAREBBE PRONTO UN AUT-AUT NEI CONFRONTI DI DI MAIO: O MINISTRO O CAPO POLITICO - ROCCO CASALINO È INDECISO SE FAR ASSUMERE UNA RESPONSABILITÀ AL CONTE ZELIG, CHE È IN APERTO DISSENSO CON DI MAIO, COME UOMO DI GOVERNO DEL M5S - A CAUSA DEL RUSSIA-GATE, I RAPPORTI TRA LA POCHETTE CON LE UNGHIE E MATTARELLA SONO IN CRISI...