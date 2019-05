BANDERUOLA AL VENTO... DI TRAMONTANO – DAI DS ALLA LEGA SI PUÒ: ECCO A VOI ALBERTO TRAMONTANO, ORA CANDIDATO CON SALVINI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI CAMPOBASSO, CHE IN QUINDICI ANNI HA CAMBIATO CASACCA CINQUE VOLTE – LA SUA CARRIERA COMINCIA NEL 2004 CON I DEMOCRATICI DI SINISTRA, POI FA L’ASSESSORE CON L’UDEUR E INFINE SALE SUL CARROCCIO

Da www.repubblica.it

"È il vento di tramontano che lo sballonza di qua e di là". Questo tweet ironico è forse quello che riassume meglio il curriculum politico di Alberto Tramontano, candidato della Lega per il consiglio comunale di Campobasso, dove si voterà per eleggere il nuovo sindaco il 26 maggio. Il quarantaquattrenne professore di Lettere, infatti, in quindici anni di attività politica ha cambiato casacca ben cinque volte. Passando dai Ds al partito di Salvini. La sua parabola comincia, infatti, nel 2004 quando con i Democratici di sinistra sostiene il candidato sindaco Giuseppe Di Fabio, con cui entrerà in consiglio comunale per la prima volta nel 2007.

Nel 2009 si candida al Comune con la lista Democrazia popolare. Nel 2011 si candida poi alle provinciali di Campobasso con l'Udeur e viene eletto, ricoprendo poi per i successivi cinque anni la carica di assessore all'Ambiente e al Turismo.

Nel 2014 si ricandida alle comunali con la lista civica Città Amica. Fino al passaggio al partito di Salvini, con cui si ripresenta in questa tornata elettorale. Sul sito del Comune di Campobasso il suo nome già figura, infatti, nel gruppo della Lega.

