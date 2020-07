BATTAGLIA PER IL PREFETTO DI ROMA - LAMORGESE VORREBBE NOMINARE PIANTEDOSI ANCHE PER LASCIARE LIBERO IL POSTO DI CAPO DI GABINETTO AL MINISTERO DELL'INTERNO E AFFIDARLO ALLA PREFETTO FRANCA TRIESTINO, ATTUALMENTE CAPO DEL PERSONALE AL DIS - MA CONTRO PIANTEDOSI C'È IL CAPO DELLA POLIZIA GABRIELLI E PURE IL PD, CHE PREMIEREBBE L'AUTORE DEI DECRETI SICUREZZA CHE I DEM FINGONO DI VOLER ELIMINARE (FINGONO PERCHÉ ANCORA NON LI HANNO ELIMINATI…)

DAGONEWS

luciana lamorgese ministro dell interno foto di bacco

Battaglia per il prefetto di Roma. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese cerca di convincere il capo della Polizia ed ex prefetto di Roma Franco Gabrielli (che non lo vuole) a nominare Matteo Piantedosi. Lei vorrebbe spostarlo dal suo attuale ruolo di capo di gabinetto del ministero così da sostituirlo con un r come capo di gabinetto l'attuale capo del personale del Dis, la prefetto Franca Triestino.

Contro l'idea di Piantedosi non c'è solo Gabrielli ma anche il Pd, visto che è lui ad aver scritto i decreti sicurezza di Salvini quando i due Matteo guidavano il Viminale. Nonostante tutte le promesse e le indignazioni dei parlamentari dem, i decreti stanno ancora là, più vispi di prima (ha fatto prima la Corte Costituzionale a dichiararne illegittima una parte). Promuovere il loro autore sarebbe l'ennesima sconfitta politica per un partito che ora è al governo…

BATTAGLIA PER LA NOMINA DEL PREFETTO DI ROMA (NEL 2021 SI VOTA PER IL CAMPIDOGLIO) – IL FAVORITO È MATTEO PIANTEDOSI, CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO LAMORGESE, MA SOPRATTUTTO, ALL’EPOCA DI UN SALVINI SEMPRE IN GIRO PER L’ITALIA A SPARARSI SELFIE, IL VERO CAPO DEL VIMINALE - SE LAMORGESE TENTENNA (INVANO HA PROVATO A MANDARLO A NAPOLI), IL PD SI OPPONE: PORTANO LA FIRMA DI PIANTEDOSI LE CONTROVERSE DECISIONI ADOTTATE DA SALVINI DUE ESTATI FA, A PARTIRE DALLA VICENDA DELLA NAVE DICIOTTI. E ORA GIRA IL NOME DI BRUNO FRATTASI

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/battaglia-nomina-prefetto-roma-2021-si-vota-242101.htm

luciana lamorgese matteo salvini 1 salvini matteo piantedosi SALVINI GABRIELLI FRANCO GABRIELLI MATTEO SALVINI gabrielli salvini piantedosi