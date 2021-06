VOLETE SAPERE COME SI FA A DISTRUGGERE IL PD? CHIAMATE GOFFREDO BETTINI, QUELLO DI "O CONTE-TER O VOTO" - L'ESPONENTE UNICO DELLA "CORRENTE THAILANDESE" DEL PD, COME BECCHINO, HA GIA' “SEPOLTO’’ ZINGARETTI, ORA TOCCA A SOTTI-LETTA - MALGRADO CHE NON NE ABBIA AZZECCATA UNA, MANCO PER SBAGLIO, GOFFREDONE NON DEMORDE E CONTINUA A SPIEGARE AGLI ALTRI QUELLO CHE NON HA MAI CAPITO. FINO ALL’INDECENZA DI DICHIARARE CHE “LA SINISTRA ITALIANA NON ESISTE PIÙ” - URGE IL RITORNO, CON BIGLIETTO DI SOLA ANDATA, IN THAILANDIA...