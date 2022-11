BIDEN HA BISOGNO DEL BADANTE OBAMA – L’EX PRESIDENTE VOLA IN PENNSYLVANIA PER PROVARE A DARE UNA MANO A BIDEN CHE SI GUARDA BENE DALL’ANDARE IN ROCCAFORTI REPUBBLICANE: HA UN TASSO DI POPOLARITÀ DEL 41% E FA TAPPA SOLO IN STATI SALDAMENTE BLU (CALIFORNIA, ILLINOIS, NEW MEXICO, NEW YORK) O IN FLORIDA, DOVE LA SCONFITTA È CERTA MA VORREBBE RIDURRE I DANNI. LA PENNSYLVANIA È UN'ECCEZIONE VISTO CHE SLEEPY-JOE CI È NATO – ALL’ORIZZONE SI PREVEDE GIÀ LA SCONFITTA AL MIDTERM E…

Viviana Mazza per il "Corriere della Sera"

barack obama joe biden 6

Tre presidenti in uno Stato decisivo per le elezioni di midterm: Joe Biden, Barack Obama e Donald Trump sono volati in Pennsylvania in quest' ultimo weekend di campagna elettorale. Dicono tutti e tre che bisogna salvare l'America e la democrazia, definiscono il proprio partito l'unico pronto a lottare per la libertà, l'altro una minaccia esistenziale. I repubblicani sono incoraggiati dai sondaggi, che li danno in vantaggio alla Camera, mentre per il Senato basta un seggio. Ma Biden, prima di atterrare in Pennsylvania, giura che i democratici possono ancora vincere.

barack obama joe biden 7

«Sono qui a chiedervi di votare», proclama Obama in un prato di Pittsburgh, mentre il vento scuote mezza dozzina di bandiere a stelle e strisce fatte apposta per rimbalzare dritte ogni volta - un po' come John Fetterman, il candidato al Senato: colpito da un ictus, giura d'essersi rimesso in piedi, «pronto a lottare per chi cade».

Obama prende in giro il dottor Oz, il rivale di Fetterman, noto per i rimedi fasulli venduti in tv («Vuoi curare la demenza? Olio di palma, la soluzione americana!»), ma poi, come nei giorni passati ha fatto in Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada, aggiunge: «Non fischiate, votate». Fuori dal recinto un uomo col megafono ripete: «Votate per Oz», durante tutto il discorso.

barack obama joe biden 5

È più difficile oggi fare campagna elettorale, «non solo perché sono più grigio e più vecchio - nota l'ex presidente -. Qui in Pennsylvania andavo in cittadine e paesini di orientamento repubblicano, non tanti avevano il mio stesso aspetto, ma mi fermavo al diner, prendevo un pezzo di torta e un caffè, parlavo con la gente dei figli, dei genitori, delle speranze per il futuro. Si poteva non essere d'accordo su tutto, ma sentivi una connessione con le persone».

barack obama joe biden 4

«Rivogliamo te!», grida una signora dal pubblico. Per molti elettori democratici Obama resta il «forever president», presidente per sempre. Genea Webb, 49 anni, giornalista del New Pittsburgh Courier , ci dice però che tanti non hanno ancora deciso se votare, sono frustrati. La folla a questo evento non è oceanica. L'ex presidente lo sa: «Stanno guardando la partita di football», dice, ma avverte che devono alzarsi dal divano se vogliono «salvare la democrazia».

barack obama joe biden 1

In serata Donald Trump atterra nella Pennsylvania rurale per sostenere i suoi candidati, mentre a Filadelfia Biden e Obama appaiono insieme per la prima volta in questa campagna elettorale: la città è il bastione «blu» che ha aiutato entrambi a vincere lo Stato e la presidenza. Puntano a mobilitare gli elettori giovani, afroamericani, i laureati, i moderati. Forte di un tasso dell'approvazione del 54%, il 44° presidente viene in soccorso del 46°, che ora ha un tasso di popolarità del 41% e fa tappa solo in Stati saldamente blu (California, Illinois, New Mexico, New York) o in Florida, dove la sconfitta è certa ma vorrebbe ridurre i danni. La Pennsylvania è un'eccezione: Biden è nato qui, da senatore del Delaware veniva comunque chiamato il «terzo senatore della Pennsylvania».

barack obama joe biden 3

L'ex presidente può parlare più liberamente della frustrazione degli americani, Biden deve gestire la realtà quotidiana e tenta di persuadere la gente che la situazione economica è migliore di quella che tre quarti degli americani considerano una recessione.

Ma ieri si è dovuto scusare per una frase sull'esigenza di «chiudere le centrali a carbone per sostituirle con energia eolica e solare», dopo che il senatore della West Virginia Joe Manchin lo ha accusato di «ignorare le sofferenze economiche dovute all'aumento del costo dell'energia».

barack obama joe biden 2

Obama ha realizzato spot per i candidati in tutto il Paese e studiato anche i dettagli di corse un tempo ritenute minori, come quelle per i segretari di Stato, che saranno cruciali nella certificazione del voto: all'orizzonte ci sono le presidenziali del 2024. Oggi è lui che viene in soccorso dell'ex vice e amico Joe, ma non tanto tempo fa fu Biden, considerato più vicino ai bianchi working class, ad andare dove Obama non poteva: nel 2010 e nel 2014 anche l'ex presidente subì pesanti sconfitte al midterm, perdendo il controllo prima della Camera (ben 63 seggi) e poi del Senato. Dal 1934 ad oggi, solo Franklin D. Roosevelt, Bill Clinton (nel 1998) e George W. Bush (2002) hanno visto i loro partiti conquistare nuovi seggi nel voto di metà mandato.

barack obama joe biden 8 barack obama joe biden 9 joe biden barack obama