11 nov 2021 19:31

BIS? NO, GRAZIE - SERGIO MATTARELLA INTERVIENE A UN INCONTRO SUI 20 ANNI DALLA MORTE DI GIOVANNI LEONE E CITA UN INTERVENTO DEL SUO PREDECESSORE SULLA “NON RIELEGGIBILITÀ” DEL CAPO DELLO STATO. SEGNO CHE NON VUOLE RIMANERE AL COLLE. MA LA PORTA NON È ANCORA CHIUSA DEL TUTTO. SE I PARTITI NON RIUSCIRANNO A TROVARE LA QUADRA, E I 4/5 DEI GRANDI ELETTORI LO VOTERÀ, LUI NON POTRÀ NON ACCETTARE LA RIELEZIONE...