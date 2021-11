PERCHÉ DRAGHI NON CI FA SAPERE SE VUOLE CANDIDARSI AL COLLE? – L’ACCUSA: “UN PO’ DELLA CONFUSIONE POLITICA È PROVOCATA DA DRAGHI, CHE NON CHIARISCE LE SUE INTENZIONI” - DA PARTE SUA, IL PREMIER TROVA CHE “È ABBASTANZA OFFENSIVO NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN CARICA’’ – DAGO: DRAGHI NON SI ESPORRÀ, PER RISPETTO ISTITUZIONALE, FINO AL 31 DICEMBRE PROSSIMO, QUANDO MATTARELLA PRONUNCERÀ IL RITUALE E (FORSE) ULTIMO MESSAGGIO DI FINE ANNO. A PARTIRE DAL 2 GENNAIO, MARIOPIO SARÀ LIBERO DI DIRE “GRAZIE, MA PREFERIREI DI NO” E RINUNCIARE UFFICIALMENTE AL COLLE

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/perche-draghi-non-ci-fa-sapere-se-vuole-candidarsi-colle-ndash-288997.htm

QUIRINALE FLASH! - NUMERI ALLA MANO, SE CENTRODESTRA E CENTROSINISTRA ANDASSERO ALLO SCONTRO FRONTE SULL’ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO, AGO DELLA BILANCIA SARANNO IL GRUPPO MISTO (51 PARLAMENTARI) E QUELLO DELLE AUTONOMIE (12 DEPUTATI E SENATORI). IL CHE SIGNIFICA ESSERE IN MANO AI CIAMPOLILLO DI TURNO. SE INVECE SI TROVASSERO ACCORDI INCROCIATI, TUTTO DIVENTA POSSIBILE

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/quirinale-flash-numeri-mano-se-centrodestra-centrosinistra-287407.htm

mattarella draghi

DAGOREPORT

Come Dago-anticipato, quando si parla di Quirinale Draghi, per educazione istituzionale, s'inabissa. Mariopio tace e aspetta. Sulla sua agenda è segnata la data del 31 dicembre 2021, giorno in cui Mattarella terrà il suo (almeno sulla carta) ultimo discorso agli italiani da presidente della Repubblica. L'ex presidente della Bce accenderà la tv, allenterà il cravattone e prenderà appunti. E solo allora potrà essere sciolto il nodo sulla sua eventuale candidatura al Colle.

mario draghi e sergio mattarella all altare della patria

Se Mattarella, nel discorso di fine anno, farà un chiaro riferimento alla fine del suo mandato, chiudendo ogni spiraglio a una possibile riconferma, allora il tanto evocato "bis" al Colle svanirà per sempre.

Un silenzio a riguardo, invece, potrebbe essere interpretato come un'apertura, una sorta di piano d'emergenza offerto ai partiti nel caso in cui il Sistema s'inceppasse nelle votazioni in Parlamento.

Un netto rifiuto di Mattarella al bis, però, sposterebbe la patata bollente nelle mani di Mario Draghi. Sarà lui, da primo indiziato alla successione, a dover sciogliere la riserva. Se nei giorni successivi al discorso del presidente, magari il 2 o 3 gennaio, Mariopio interverrà sulla questione Quirinale sarà per comunicare il suo disinteresse e ribadire l'impegno a Palazzo Chigi. Un suo silenzio, viceversa, certificherebbe l'interesse per l'ascesa al Colle aprendo una partita tutta nuova.

pierferdinando casini matteo renzi 1

Chi sogna il Quirinale senza nasconderlo è Pierfurby Casini. Il suo ufficio in Parlamento è un via vai di politici. Telefona, incontra, parla, promette e seduce. Con il suo caratteristico passo felpato. L'ex presidente della Camera ha già incontrato Massimo D'Alema e i vecchi arnesi democristiani come Cesa e Fioroni. Muove le sue pedine e tesse la tela.

Ogni strategia, però, deve scendere a patti con il pallottoliere. Che, ora come ora, è in tilt. Come ha spiegato Romano Prodi, "ci sono almeno 100-150 voti che non si sa cosa siano". Sono fuori controllo.

GIANNI LETTA E MASSIMO DALEMA

Il gruppo misto, Lega, Italia Viva, il M5s, franchi tiratori vari e avariati: a parte i fratelli della Meloni, tutti gli altri partiti sono spaccati e in subbuglio. Infatti ogni leader ha una fronda interna che non vede l'ora di impallinarne i candidati. Enrico Letta ha i suoi Franceschini nel Pd, Salvini ha un pezzo di Carroccio con il mal di pancia. Berlusconi non tiene più il conto dei ribelli. Conte è allo sbando: non controlla le truppe al punto da spingere Grillo a non proporre un candidato "di bandiera" M5s. Rischia di essere sabotato dagli stessi parlamentari cinquestelle.

conte grillo ristorante marina di bibbona

E' uno scenario da "politica scomposta": nessuno tira le fila, i partiti sono spaccati, i leader deboli. Ogni candidato rischia di essere infilzato dal voto segreto. La partita è più che mai aperta ricordando, però, la massima di Prodi che, nel 2013, sulla via del Colle ci lasciò il collo: "Al Quirinale non va chi ha più voti ma chi ha meno veti…".

romano prodi foto di bacco (5)

matteo salvini e giancarlo giorgetti 8 goffredo bettini gianni letta giuseppe conte

ENRICO LETTA GIUSEPPE CONTE