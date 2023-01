DALLA BREXIT C'E' UNA MALEDIZIONE SU DOWNING STREET – IL PREMIER BRITANNICO RISHI SUNAK PESTA UN MERDONE DOPO L’ALTRO: PRIMA LA MULTA PER NON AVER INDOSSATO LA CINTURA IN AUTO, POI LO SCANDALO DELLA NOMINA A PRESIDENTE DEL PARTITO DI NADHIM ZAHAWI, CHE HA DOVUTO VERSARE AL FISCO 6 MILIONI DI STERLINE. E IL MEGA PRESTITO DA 800MILA STERLINE DI BORIS JOHNSON – COME SE NON BASTASSE “BOJO”, DOPO AVER FIRMATO UN ACCORDO DA SETTE MILIONI DI EURO CON MURDOCH, È PRONTO A PICCONARE IL PARTITO SFORNANDO UN LIBRO CHE…

1 - DALLA CINTURA DI SICUREZZA ALLE NOMINE I PASSI FALSI DI SUNAK, SOTTO PRESSIONE (ANCHE) PER IL FINANZIATORE DI JOHNSON

Estratto dell'articolo di Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

rishi sunak 2

Sono giorni difficili per il premier britannico Rishi Sunak: lui sembra inciampare da un imbarazzo all’altro, con una serie di piccoli e grandi scandali che minano la credibilità sua e del suo governo.

Prima c’è stata la multa inflittagli dalla polizia del Lancashire (un episodio che ci racconta molto sugli standard della vita pubblica in Gran Bretagna): Sunak aveva postato su Instagram un video mentre girava per il Nord dell’Inghilterra, solo che si era fatto riprendere in macchina (sul sedile posteriore) senza cintura di sicurezza

NADHIM ZAHAWI

è la seconda multa che si becca, dopo quella dell’anno scorso per aver partecipato alle feste a Downing Street durante il lockdown (che erano costate il posto a Boris Johnson).

L’affare della cintura di sicurezza può apparire triviale, ma non se lo si somma ai magheggi finanziari che coinvolgono i conservatori. Si è scoperto che il presidente del partito e ministro senza portafoglio in seno al Gabinetto, Nadhim Zahawi, ha dovuto versare al fisco ben 5 milioni di sterline (quasi sei milioni di euro) perché si era «dimenticato» di pagare le tasse: […]

rishi sunak 1

ha patteggiato il mega-versamento al fisco l’anno scorso, quando era ministro del Tesoro, cioè quando era lui a capo dell’Agenzia delle Entrate britannica!

Il problema per Sunak è che ha messo lui Zahawi alla presidenza del partito e nel governo, perché ne aveva bisogno come alleato […] ora si chiede la cacciata di Zahawi: il premier, per parare il colpo e forse prendere tempo, ha affidato un’inchiesta al suo consigliere indipendente per le questioni etiche.

johnson rishi sunak

[…] Infine c’è la questione del mega-prestito a Boris Johnson. L’ex premier, nel 2020, era in grave dissesto economico (a causa del divorzio, dei numerosi figli e chissà cos’altro) tanto che aveva dovuto fare appello a un lontano cugino canadese, un uomo d’affari multimilionario, per farsi garantire un finanziamento di ben 800 mila sterline (quasi un milione di euro): solo che si è scoperto che ad agevolare l’operazione fu Richard Sharp, ex banchiere e finanziatore dei conservatori, che guarda caso di lì a qualche settimana venne nominato dallo stesso Johnson alla presidenza della Bbc. I laburisti chiedono adesso una inchiesta parlamentare sulla faccenda: ed è un’altra grana che si scarica sulla scrivania di Sunak.

2 - BOJO E LE MEMORIE STRAPAGATE IL PREMIER SUNAK ADESSO TREMA

Estratto dell'articolo di Gaia Cesare per “il Giornale”

rishi sunak cameriere

Sei milioni di sterline, quasi 7 milioni di euro. A tanto ammonterebbe l’accordo da nababbo che l’ex primo ministro inglese Boris Johnson ha già raggiunto per la pubblicazione delle memorie sui suoi due anni a Downing Street con il colosso dell’editoria, la HarperCollins di proprietà del re degli editori, Rupert Murdoch.

A tremare, in vista della pubblicazione, più che gli oppositori politici sono i compagni di partito conservatori, a cominciare dal primo ministro in carica Rishi Sunak, ex ministro delle Finanze di Johnson, arrivato al vertice dopo aver favorito con le sue dimissioni l’uscita di scena di BoJo e dopo la fine del governo di Liz Truss. Con i suoi racconti, Boris potrebbe mettere in seria difficoltà il premier Sunak,

RISHI SUNAK BORIS JOHNSON

Ma BoJo, nel frattempo, è ancora protagonista delle cronache per un altro scandalo. È accusato di conflitto di interessi per la nomina del presidente della Bbc, Richard Sharp, nel 2021, quando Boris era premier. Poco prima di ricevere l’incarico, Sharp, ex banchiere e donatore dei Tory, avrebbe aiutato Johnson a ottenere una linea di credito da 800mila sterline. Basteranno le memorie di BoJo a far dimenticare anche questa imbarazzante storia?

