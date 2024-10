BUCCI DI BANANA! “TUTTI DOVREBBERO AVERE FIGLI”, IL CANDIDATO IN LIGURIA DEL CENTRODESTRA MARCO BUCCI, PADRE DI 2 FIGLI, ACCENDE IL CONFRONTO CON IL RIVALE ANDREA ORLANDO, CHE DI FIGLI NON NE HA, ANCHE SUL TEMA DELLA NATALITÀ. LA REPLICA DEL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA: “BUCCI CRIMINALIZZA CHI NON HA POTUTO AVERE DEI FIGLI” – I DEM CI METTONO IL CARICO CONTRO IL SINDACO DI GENOVA: “FRASI DA MEDIOEVO”

Forti polemiche per le parole del candidato in Liguria di centrodestra, padre di due figli, all'evento organizzato dalla Curia di Genova con lo sfidante che invece non è genitore

Il tema della denatalità continua a essere al centro di polemiche. L’ultima ieri sera, lunedì 14 ottobre, durante un dibattito promosso dalla Curia di Genova tra i due candidati alla presidenza, Marco Bucci e Andrea Orlando. «È un problema italiano», ha detto Marco Bucci promettendo politiche a riguardo. «Se non si fanno figli non è solo un problema economico, ma di altro tipo. E io vorrei che tutti noi avessimo fatto figli. Fare figli fa bene alla società».

Alle parole del candidato di centrodestra, padre di due figli, ha risposto Orlando, che di figli non ne ha. «Non ho ricette contro la denatalità, ma sono sicuro che non sia un problema che si risolve criminalizzando le persone che non hanno figli perché non li hanno potuti avere». A due settimane dalle elezioni, i toni tra i due candidati si fanno sempre più accesi.

Da piccola scaramuccia dentro la Curia di Genova, il caso è diventato presto una questione nazionale. Contro Bucci ha preso parola anche la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga: «Servirebbe rispetto, e non frasi da Medioevo. Da chi si candida a governare una Regione ci saremmo aspettati ricette per sostenere il lavoro femminile, proposte per un welfare capace di accompagnare percorsi di vita e lavoro sempre più complicati». Braga non ha rinunciato a un appello all’intero centro-destra: «Sono certa che si vorrà chiedere conto di parole deliranti».

Così anche la vicepresidente del Pd alla Camera, Valentina Ghio: «Bucci dovrebbe chiedere scusa a tutte le donne. E visto che rivendica di essere stato scelto come candidato da una telefonata della Meloni, cosa ne pensa la presidente del Consiglio di queste affermazioni? Ne prende le distanze?». Ancor più duro Davide Natale, segretario Pd Liguria: «In trenta secondi hai fatto un danno che non ti immagini nemmeno, a tanti che hanno ancora ferite aperte, che bruciano. Le battute a effetto a volte sono dei boomerang e questa volta, caro Bucci, ti torneranno indietro più di altre perché hai colpito la carne viva di tanti».

La risposta di Bucci

Bucci, a distanza di una manciata di ore dal dibattito, è tornato sulla questione. «È pura speculazione di chi travisa le parole», ha spiegato. «Ho soltanto detto che vorrei che tutti avesser figli.

