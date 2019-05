CALENDA GRECA – CARLETTO ALLA RICERCA DI ATTENZIONI SI PRESENTERÀ DOMANI AL COMIZIO DEI SOVRANISTI CON SALVINI A MILANO: “MI SONO ROTTO DI FARMI DIRE DA TE DOVE SARÒ O NON SARÒ. QUINDI CI SARÒ, SENZA SCORTA E CORDONI, PRONTO A FARE UN CONFRONTO CON TE E I TUOI ELETTORI”

Raffaello Binelli per www.ilgiornale.it

L'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, candidato alle elezioni europee nelle liste del Pd-Siamo Europei (circoscrizione Nord est), lancia un'insolita sfida a Salvini. Domani (sabato 18 maggio) si presenterà in piazza Duomo, a Milano, al comizio del leader della Lega, sperando di poter fare un confronto con lui. Lo ha fatto sapere lo stesso Calenda scrivendolo su Facebook.

"Sai che c’è Matteo Salvini, che mi sono rotto di farmi dire da te dove sarò o dove non sarò (il riferimento è alle foto che Salvini pubblica sui social, con i propri avversari politici, e la scritta 'Lui non ci sarà', ndr). Quindi io ci sarò. Senza scorta e senza cordoni. Pronto a fare un confronto con te e con i tuoi elettori. Ci vediamo domani a Milano. Vi chiedo però di non venire a disturbare il comizio di Salvini. Io sarò lì, in prima fila. Pronto a salire sul palco per un confronto civile e democratico. Ma nessun altro deve venire. Nessun disordine deve essere provocato. Altrimenti non vado". Vedremo a questo punto cosa accadrà, se davvero Calenda andrà al comizio della Lega e se gli sarà permesso, o meno, di parlare e di confrontarsi con Salvini.

