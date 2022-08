FLAT (TAX) D’ITALIA – LA TASSA PIATTA CHE INVOCANO SALVINI E BERLUSCONI NON È PRESENTE NEL PROGRAMMA DELLA MELONI, COSÌ COME LA “PACE FISCALE”. SULL’ECONOMIA, COME SUL POSIZIONAMENTO INTERNAZIONALE DELL’ITALIA, IL CENTRODESTRA NON È PROPRIO COMPATTO, DICIAMO – L’IDEA DI “FRATELLI D’ITALIA” È PIUTTOSTO UN “PATTO FISCALE” PER CITTADINI E IMPRESE, CON UNA SPRUZZATA DI TAGLIO DEL CUNEO FISCALE E UNA RIFORMA COMPLESSIVA DELLE ALIQUOTE IRPEF (QUESTA L’ABBIAMO GIÀ SENTITA)