sandra lonardo

1 – LONARDO: RIMANE MIO SOSTEGNO A CONTE, MA NO A NUOVO GRUPPO SENZA OMOGENEITÀ POLITICA

Comunicato Stampa

“Rimane il mio impegno a sostenere il Presidente Conte, ma un nuovo Gruppo senza omogeneità politica e con esperienze diversissime non è quello che auspico in vista di un nuovo progetto, quello del “Meglio Noi”, cui, con altri all’esterno del Parlamento, stiamo dando vita.

I responsabili, singolarmente, sono stati fondamentali per evitare che si precipitasse nella crisi di sistema, ora, però, occorre ricomporre ed allargare il più possibile senza esclusioni. Auspico che, con la guida di Conte, tutte le forze politiche, che avevano costituito la sua esperienza di governo, mettano da parte le ostilità inutili ed incomprensibili e lavorino per un Governo che dia fiducia ad un Paese scosso ed impaurito, che non comprende le ragioni della crisi.

mastella sandra lonardo

Nella mia storia ho visto incomprensioni tra i cavalli di razza democristiani, ma che, al momento giusto, sapevano mettere da parte anche i litigi ed i difficili rapporti umani per il bene della DC e per il bene del Paese. A Conte e Renzi è richiesto altrettanto oggi, con la mediazione politica del PD, che deve svolgere questa funzione di pacificazione”. Lo dichiara la Sen. Sandra Lonardo.

mariarosaria rossi al mare

2 – GRUPPO 'EUROPEISTI', SCONTRO LONARDO-ROSSI SU SIMBOLO E LADY MASTELLA RESTA FUORI

maria rosaria rossi

(Adnkronos) – Nasce ufficialmente il gruppo dei ‘responsabili’ al Senato senza lady Mastella. Indicata come una dei principali sponsor dell’operazione costruttori pro Conte, l’ex azzurra Sandra Lonardo alla fine resta, a sorpresa, fuori dalla partita. Il colpo di scena si sarebbe consumato ieri sera alla fine di una giornata convulsa per l’'Avvocato del popolo' che decide di lanciare un appello finale a tutti coloro che hanno "a cuore le sorti della repubblica, in nome di un governo di salvezza nazionale".

NOI CAMPANI - LA LISTA DI MASTELLA PER DE LUCA

Lonardo, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari della maggioranza, si sarebbe tirata fuori dopo un acceso botta e risposta con Maria Rosaria Rossi sul simbolo del costituendo gruppo.

Raccontano che Lonardo avrebbe voluto inserire accanto al logo del Maie e del Centro democratico anche il suo simbolo ‘Noi campani’ con cui si era presentata alle ultime regionali in Campania a sostegno di De Luca ma l’ex forzista Rossi si sarebbe opposta. Al punto di minacciare di lasciare il tavolo delle trattative, rischiando, con un senatore in meno necessario a creare il gruppo come da regolamento, di mandare tutto all'aria.

sandra lonardo

Alla fine, ad avere la meglio, riferiscono le stesse fonti, sarebbe stata Rossi che avrebbe trovato in zona Cesarini due ‘responsabili’ (uno al posto di lady Mastella) per garantire la nascita del Nuovo contenitore politico pro Conte. Rossi smentisce nettamente questa ricostruzione ma chi ha partecipato attivamente alle trattative conferma le tensioni sulla questione del simbolo.

mariarosaria rossi e paolo romani SANDRA LONARDO E CLEMENTE MASTELLA

maria rosaria rossi 3 MARIA ROSARIA ROSSI annamaria bernini maria rosaria rossi MARIA ROSARIA ROSSI PAOLO ROMANI maria rosaria rossi con francesca pascale maria rosaria rossi renata polverini sandra lonardo foto di bacco sandra lonardo mastella versione pasticciera mastella sandra lonardo