5 mar 2023 15:10

IL CENTRODESTRA NON RIESCE A FARE LE NOMINE NELLE GIUNTE DI LOMBARDIA E LAZIO, FIGURIAMOCI COSA ACCADRA’ PER LE PARTECIPATE - FRANCESCO ROCCA SEMPRE PIÙ SOLO NEL LAZIO: NON SOLO LA LEGA ANCHE FORZA ITALIA E UDC VOGLIONO ROMPERE – NEL MIRINO LA PROPOSTA DI FRATELLI D’ITALIA, CHE PREVEDE SOLTANTO DUE ASSESSORATI A TESTA PER IL CARROCCIO E PER FORZA ITALIA E NIENTE ALL’UDC...