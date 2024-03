28 mar 2024 08:54

CHE EUROPA SAREBBE SENZA MASTELLA? - L'INTRAMONTABILE CEPPALONICO STRONCA L'ACCORDO TRA RENZI E BONINO: “ANCHE ‘NOI DI CENTRO’ NEGLI STATI UNITI D’EUROPA? NON LO SO, UNIRE QUESTO AMBARADAN DI SIGLE È PIÙ DIFFICILE CHE METTERE INSIEME I 50 STATI AMERICANI. AVEVO UNA BUONA INTENZIONE CON RENZI, MA NON SONO STATO CHIAMATO AL TAVOLO, ORA VOGLIO VEDERE A COSA ARRIVANO. NON MI CANDIDO. MIA MOGLIE? DIPENDE E DECIDE LEI" - "BONINO? CON LEI ABBIAMO FATTO INSIEME UN FILM NEL 1980, 'TUTTI GLI UOMINI DEL PARLAMENTO'” - L'INTERVENTO DI MASTELLONE A "UN GIORNO DA PECORA"