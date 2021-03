CHE HA SCRITTO RENZI NELL’AUTOCERTIFICAZIONE? - CI SONO MOLTE COSE NON CHIARE DELLA GITA DEL SENATORE SEMPLICE DI FIRENZE IN BAHREIN PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA UNO: CI SONO STATI ANCHE INCONTRI POLITICI? HA PAGATO DI TASCA SUA O (PIÙ PROBABILE) È STATO INVITATO E OSPITATO? E DA CHI? - DI CERTO C’È CHE PER LUI NON CI SARÀ L’OBBLIGO DI QUARANTENA AL RIENTRO. I PARLAMENTARI SONO ESENTATI PER IL SOLO FATTO DI ESSERE TALI…

Niccolò Carratelli per “La Stampa”

Il richiamo del deserto è troppo forte per Matteo Renzi. In pochi giorni è passato dalla sabbia di Dakar, in Senegal, a quella del Bahrein. Esattamente tre settimane dopo il weekend "segreto" a Dubai con l' amico Marco Carrai, svelato da La Stampa e ancora senza una spiegazione ufficiale, l' ex premier è tornato a trovare gli amici del Golfo.

Questa volta per assistere dal vivo al Gran Premio che ha inaugurato la nuova stagione della Formula 1. Trasferta inevitabilmente meno riservata, visto che è stato immortalato dalle telecamere della diretta tv, mentre passeggiava nel paddock, e dal presidente della Federazione di automobilismo, Jean Todt, in una foto pubblicata su Twitter.

Con loro anche il principe ereditario e primo ministro del Barhein, Salman ben Hamad Al Khalifa. Immediate le polemiche sui social, tra chi ha sottolineato l' inopportunità di volare in Bahrein per la Formula 1 "mentre c' è un intero Paese in zona rossa" e chi ha ironizzato sul fatto che la trasferta sia dovuta a "motivi di lavoro".

Se, accanto allo svago dei motori, ci siano stati anche incontri politici non è dato sapere. Come non è chiaro se Renzi abbia pagato di tasca sua il viaggio o, più probabilmente, sia stato invitato e ospitato. Dall' ufficio stampa di Italia Viva hanno solo precisato che «i viaggi di Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente». Inoltre, «il senatore fa sapere che è abituato alle polemiche, ma che come sempre ha rispettato tutte le norme e domani sarà in aula a fare il suo lavoro».

Per lui, infatti, niente quarantena al rientro: come abbiamo già raccontato, i parlamentari sono esentati per il solo fatto di essere tali, a prescindere dal motivo del viaggio. Del resto, il Gran Premio non può essere considerato una missione istituzionale. E sul sito della Farnesina continua a esserci la raccomandazione, visto il quadro pandemico, a evitare viaggi all' estero «se non per ragioni strettamente necessarie».

