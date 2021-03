“È ANDATO PER TIFARE FERRARI. DEVE AVER EQUIVOCATO IL SENSO DI ZONA ROSSA” – MATTEO RENZI AVVISTATO AI PADDOCK DEL GRAN PREMIO DEL BAHREIN A PARLARE AMABILMENTE CON IL PRINCIPE SALMAN BEN HAMAD AL KHALIFA E CON JEAN TODT – NONOSTANTE LA PRESENZA DI MATTEUCCIO LA FERRARI VA MALUCCIO: LECLERC ARRIVA SOLO SESTO E LA CORSA LA VINCE, TANTO PER CAMBIARE, LEWIS HAMILTON DOPO UN DUELLO CON VERSTAPPEN - SU TWITTER SI INCAZZANO CON IL SENATORE DI FIRENZE: “HA DECISO DI TRASFERIRSI NELLA PENISOLA ARABA PER SEMPRE?” – VIDEO

DUELLO VERSTAPPEN HAMILTON GRAN PREMIO DEL BAHREIN

F1: Bahrain; vince Hamilton, 6/a Ferrari Leclerc ++

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Lewis Hamilton ha vinto il Gp del Bahrain, il primo Gran Premio della stagione 2021 di Formula 1. Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc. (ANSA).

Da www.corriere.it

matteo renzi al gran premio del bahrein

Dopo le polemiche sul suo viaggio di fine gennaio in Arabia Saudita, la difesa del principe ereditario Mohammad bin Salman e gli altri suoi viaggi a Dubai, con annuncio di querele per i giornali che avevano riportato la notizia, e a Dakar, ora Matteo Renzi è in Bahrein.

Il senatore e leader di Italia viva è stato ripreso nel paddock al Gran Premio Formula 1 che si sta svolgendo nel Regno dalle telecamere di una trasmissione sportiva di Sky. Il video è stato poi postato su Twitter. Sempre su Twitter, il presidente della Fia ed ex team principal Ferrari Jean Todt ha postato una foto con l'ex premier.

matteo renzi al gran premio del bahrein

Il viaggio in Arabia e le polemiche politiche

Alla fine di gennaio, con la crisi del governo Conte II in corso, Matteo Renzi aveva partecipato a Riad alla conferenza organizzata dal Fii Institute controllato dal fondo sovrano saudita.

Il leader di Italia viva, che è membro del board Fii, da cui riceverebbe 80 mila euro l’anno, intervista il principe bin Salman: «L’Arabia può diventare il luogo di un nuovo Rinascimento». Immediate scattano le polemiche politiche, con la richiesta al senatore di fornire spiegazioni. In un'intervista al «Corriere», qualche giorno dopo, Renzi dice: «Quanto all’Arabia Saudita, soltanto chi non conosce la politica estera ignora il fatto che stiamo parlando di uno dei nostri alleati più importanti. Il regime saudita è un baluardo contro l’estremismo islamico, la forza politica ed economica più importante dell’area».

matteo renzi al gran premio del bahrein 9

Il rapporto della Cia sull'omicidio Khashoggi

Alla fine di febbraio riesplode la polemica. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden rende noto il rapporto della Cia, che era stato secretato da Trump, sulla morte di Jamal Khashoggi nel 2018: il rapimento e l’assassinio del giornalista dissidente era stato autorizzato dal principe saudita bin Salman perché lo riteneva una minaccia al regno. I partiti attaccano Renzi: Pd, M5S, Leu e FdI chiedono conto all'ex premier dei soldi presi da un Paese retto da un regime dittatoriale. Lui replica: «Pago le tasse in Italia sui compensi presi per le conferenze. Non ho mai ricevuto finanziamenti stranieri per Italia viva. Avere rapporti con l’Arabia Saudita non solo è giusto ma anche necessario» .

Il viaggio a Dubai e l'annuncio di querela

matteo renzi mohammed bin salman

Il 7 marzo La Stampa pubblica la notizia di una missione in corso a Dubai del leader di Italia viva, ospite del lussuoso hotel Burj al-Arab Jumeirah a forma di vela e con suites da 1.500 euro a notte. Titolo: «Renzi e il ritorno tra gli sceicchi». Renzi annuncia querela, lo rivela il direttore della Stampa Massimo Giannini: «Alle 5 e 17 esatte del mattino Matteo Renzi mi ha mandato un sms sul telefonino. Testuale: Bastava un tuo messaggio e ti saresti risparmiato di scrivere tutte queste caz... Ci vedremo in tribunale».

La difesa di bin Salman

matteo renzi con jean todt al gran premio del bahrein

Il 24 marzo Renzi torna a parlare di bin Salman: «Ho chiamato my friend una persona che conosco da anni e che è un mio amico. Per quanto mi riguarda c’è una piena ed evidente condanna» dell’uccisione del giornalista Khashoggi ma «non ci sono certezze sul fatto che» il principe «sia stato il mandante dell’omicidio» e «l’amministrazione Biden non lo ha sanzionato e, se permettete, mi fido più di Biden che di voi», ha detto ai cronisti. Sulla vicenda il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione in Senato.

mohammed bin salman e matteo renzi il murale a roma matteo renzi con jean todt e il principe salman ben hamad al khalifa al gran premio del bahrein mohammed bin salman e matteo renzi il murale a roma 3 mohammed bin salman e matteo renzi il murale a roma 4 matteo renzi al gran premio del bahrein 2