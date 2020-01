CHE SI SONO DETTI MATTARELLA E SALVINI AL TELEFONO IL 25 AGOSTO? – LA VERSIONE DI PAOLO BECCHI SULLA CRISI DI GOVERNO: “C’ERA L’ACCORDO PER DI MAIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. SALVINI CHIAMA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, CHE PERÒ È IN VOLO. IL CAPO DELLO STATO LO RICHIAMA E…” – L’ESTRATTO DEL LIBRO “LADRI DI DEMOCRAZIA” – IL SIPARIETTO A “PIAZZAPULITA” SULLA CITOFONATA DI SALVINI: “NE AVETE GIÀ PARLATO, MI SONO ANNOIATO ”. FORMIGLI: “PUÒ FARE QUALCOSA DI PIÙ DIVERTENTE LA SERA”, “OK ME NE VADO…”, “MA STA A CASA SUA, ‘NDO VA? - VIDEO

paolo becchi a piazzapulita 1

“QUALCOSA HA IMPEDITO LA RIEDIZIONE DEL GOVERNO M5S-LEGA CON DI MAIO PREMIER” - NEL LIBRO “LADRI DI DEMOCRAZIA”, PAOLO BECCHI E GIUSEPPE PALMA SVELANO I RETROSCENA DELLA CRISI BALNEARE

PAOLO BECCHI E GIUSEPPE PALMA - LADRI DI. DEMOCRAZIA

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-qualcosa-ha-impedito-riedizione-governo-m5s-lega-maio-216798.htm

MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO INNAMORATI

La7, battibecco tra Becchi e Formigli. “Me ne vado, basta”. “Ma sta a casa sua, dove va?”. Poi il filosofo ci ripensa e ritorna

Da www.ilfattoquotidiano.it

PIAZZAPULITA, BATTIBECCO TRA BECCHIE. FORMIGLI - ME NE VADO

Siparietto a Piazzapulita (La7) tra il filosofo Paolo Becchi e il conduttore della trasmissione, Corrado Formigli. Il giornalista chiede al docente, in collegamento dalla sua abitazione, cosa pensa della citofonata del leader della Lega, Matteo Salvini, al ragazzo italo-tunisino nel quartiere Pilastro di Bologna.

LUIGI DI MAIO E MATTEO SALVINI INVECCHIATI CON FACEAPP

paolo becchi a piazzapulita 4

Becchi mostra tutta la sua insofferenza sull’argomento: “Ne avete già parlato tanto e mi sono così annoiato che non mi sembra il caso di aggiungere niente”.- “Mi dispiace che si sia annoiato – ribatte Formigli – Però, se si è annoiato tanto, può fare qualcosa di più divertente la sera”. “Ma mi ha invitato lei” – replica Becchi – Ok, me ne vado“.

giuseppe conte salvini e di maio discorso prima della fiducia 1

Con un colpo di scena, il filosofo si alza e abbandona la sua postazione, nell’ilarità generale del pubblico e degli ospiti in studio. “Ma sta a casa sua, ‘ndo’ va?“, chiede il conduttore, che supplica più volte il docente di tornare.

Salvini Di Maio

paolo becchi a piazzapulita 5

E pochi minuti dopo, in effetti, Becchi ci ripensa e ritorna, commentando così il gesto di Salvini: “E’ stata una cavolata, c’è poco da dire. Se poi avrà anche dei riflessi giudiziari, non lo so. Valuterà la magistratura. Ma cosa dobbiamo fare adesso? Continuare a parlare di questa citofonata ancora per i prossimi mesi? Preferisco sentire la canzone di Mina “Se telefonando” invece di “Se citofonando”. Non ha senso. Lo abbiamo capito. Sembra una puntata di “Chi l’ha visto”“.

“Beh, ci fa un gran complimento – replica Formigli – Massima stima per Federica Sciarelli“.

TWEET BECCHI SALVINI DI MAIO CONTE conferenza stampa su reddito di cittadinanza e quota 100 25 murale salvini di maio paolo becchi a piazzapulita