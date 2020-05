CHE TESTA DI KURZ - IL CANCELLIERE AUSTRIACO NON PERDE OCCASIONE PER METTERCI IN CATTIVA LUCE: “L'ITALIA NON SAREBBE IN GRADO DI GESTIRE LA SITUAZIONE DEL SUO DEBITO PUBBLICO SENZA L'AIUTO DELL'UE E DI PAESI COME L'AUSTRIA - MA NON CREDO CHE L'IDEA DEL DEBITO CONDIVISO SIA LA RISPOSTA GIUSTA” - E' LA PERFETTA RAPPRESENTAZIONE DEL SOVRANISMO EUROPEO: OGNUNO PER SE' E CHI MUORE, S'ATTACCA...

RUTTE KURZ MERKEL

KURZ, L'ITALIA NON GESTIREBBE IL SUO DEBITO SENZA L'UE 'E SENZA PAESI COME AUSTRIA. MA CONDIVIDERLO NON È LA RISPOSTA'

(ANSA) - L'Italia "non sarebbe in grado di gestire" la situazione del suo debito pubblico "senza l'aiuto dell'Ue e di Paesi come l'Austria". Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in un'intervista televisiva a Bloomberg. "Ma non credo - ha detto - che l'idea del debito condiviso sia la risposta giusta", anche se "è chiaro per noi che vogliamo sostenerli e che vogliamo mostrare solidarietà".

sebastian kurz

Kurz ha parlato riferendosi all'ampiezza del debito pubblico italiano. Nell'intervista il cancelliere ha spiegato che il suo governo è anche in trattative con Germania, Italia, Ungheria e Croazia per reinstallare passaggi di confine per lavoratori, turisti e famiglie. Il leader austriaco ha sottolineato di sperare di normalizzare la situazione di confine con la Germania prima dell'estate, poiché i due paesi hanno tassi di contagio altrettanto bassi. "La riapertura dei confini è molto importante - ha detto -. Abbiamo bisogno del mercato unico dell'Ue, siamo un paese orientato all'esportazione e anche il turismo svolge un ruolo importante nella nostra economia".