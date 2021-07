14 lug 2021 18:42

CHI FARÀ CASALINO? - DA QUANDO SI È SAPUTO CHE L’AUTOBIOGRAFIA DI TA-ROCCO DIVENTERÀ UN FILM, IN TANTI SI CHIEDONO CHI SARÀ L’ATTORE CHE DOVRÀ VESTIRE I PANNI DEL PUPILLO DI CONTE. “NOVELLA 2000”: “C’È CHI HA GIÀ INDIVIDUATO IN PRIMO REGGIANI UN CANDIDATO PERFETTO. ATTORE GIOVANE, DI TALENTO, UNA CERTA SOMIGLIANZA. CASALINO APPROVA? E PER GIUSEPPE CONTE? SERVIREBBE UN ATTORE PIÙ MATURO: “SERGIO CASTELLITTO!”, SUGGERISCONO QUELLI CHE SANNO DI CINEMA, CHE POTREBBE ANCHE FIRMARE LA REGIA…