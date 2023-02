A CHI GIRANO I MELONI? AL CAV E A SALVINI! “NE FANNO UNA AL GIORNO. E FAZZOLARI HA TROPPO POTERE”, IL GELO DI FORZA ITALIA NEI CONFRONTI DI DONNA GIORGIA E DEL SUO FACTOTUM DOPO LA SPARATA (SMENTITA) SULL’INSEGNAMENTO DEL TIRO A SEGNO NELLE SCUOLE - SALVINI SI SMARCA E LO ATTACCA DUE VOLTE: “NO AL PORTO D’ARMI A SCUOLA” – LA MELONI TEME UN SECONDO CASO DONZELLI E ORDINA A FAZZOLARI DI CORRERE AI RIPARI – COME CAMBIANO I RAPPORTI DI FORZA IN LOMBARDIA

Estratto dell’articolo di Francesco Olivo per la Stampa

giovanbattista fazzolari pistolero

Giorgia Meloni non se l’aspettava. La notizia pubblicata da La Stampa sull’insegnamento del tiro a segno nelle scuole rischia di travolgere il governo. Associare scuola e armi è un errore troppo grave. Così, prima di partire per Milano, la premier parla con Giovanbattista Fazzolari, gli chiede spiegazioni e, ascoltati i suoi argomenti, lo invita a presentarsi davanti ai giornalisti. La vicenda è insidiosa perché, ancora più che Donzelli e Delmastro, Fazzolari vuol dire Meloni e vuol dire governo, bisogna, quindi, correre subito ai ripari. L’offensiva contro La Stampa nasce così.

(...)

MELONI FAZZOLARI

Dentro Forza Italia c’è la consegna del silenzio, ma il giudizio è durissimo: «Ne fanno una al giorno» si sfoga uno dei massimi dirigenti «e lui ha troppo potere». La Lega, invece, si espone e parte all’attacco, sperando in un piccolo reddito elettorale e magari anche di ridimensionare il ruolo del consigliere più vicino alla premier. Matteo Salvini si smarca per due volte. Al mattino presto, in un’intervista radiofonica, ma anche alcune ore più tardi, quando il sottosegretario ha già smentito la notizia: «Se uno vuol fare il tiro a segno va al poligono nel tempo libero. A scuola preferisco portare il codice della strada, non il porto d’armi».

Non basta la competizione elettorale, piuttosto feroce in Lombardia, tra Fratelli d’Italia e Lega per spiegare un atteggiamento simile, c’è di più. Salvini e Fazzolari non si amano e non da oggi, (il fedelissimo di Meloni non ha dimenticato le posizioni del leghista sulla guerra in Ucraina), ma la questione non è solo questa. Il fatto è che nella maggioranza la presenza di Fazzolari a Palazzo Chigi è considerata sempre più ingombrante. Tutto passa attraverso di lui e ne subisce l’influenza. A lui gli alleati imputano «la linea vittimista della presidenza del Consiglio» e sostanzialmente di «non capire la differenza tra opposizione e maggioranza».

giovanbattista fazzolari

In questi primi quattro mesi le occasioni di scontro sono state molte. Per esempio sul Reddito di cittadinanza. Davanti a ogni proposta di abolizione graduale Fazzolari ribatteva: «Bisogna cancellarlo subito, lo abbiamo promesso in campagna elettorale e dobbiamo mantenere la parola».

Stesso schema sulla questione dei navigator: intransigenza totale. Altri scontri sul partito unico del centrodestra, (bocciatura secca della proposta di Silvio Berlusconi) e sul ruolo della Bce, finita nel mirino di Fazzolari per le critiche ai provvedimenti del governo sul Pos. Anche la difesa strenua di Donzelli e Delmastro, protagonisti delle accuse violentissime al Pd, viene attribuita a lui, intenzionato a proseguire l’offensiva contro l’opposizione nonostante le perplessità del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Una linea massimalista che ora finisce sotto accusa,

MATTEO MESSINA DENARO MEME BY CARLI

Nel partito lo definiscono un po’ tutti come intelligente e sottile, «ma sicuramente troppo rigido». La questione non è minore, perché Fazzolari è, praticamente da sempre, l’ideologo di Meloni. Lo era ai tempi del movimento giovanile di Alleanza Nazionale, durante l’esperienza da ministra della Gioventù nel primo governo Berlusconi. Poi con la nascita e l’ascesa di Fratelli d’Italia. E l’arrivo a Palazzo Chigi non ha cambiato le cose. Così, la strategia del governo è soprattutto cosa sua. E un suo scivolone rischia di far precipitare tutto.