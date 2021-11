UN'IDEA CONTRO LA DEFORESTAZIONE: FAR SMETTERE DI SCRIVERE LIBRI AI GRILLINI - CINQUE STELLE IN PIENA BULIMIA AUTO-BIOGRAFICA, CON (IN)DIMENTICABILI VOLUMI CHE VENGONO PUBBLICATI IN CONTINUAZIONE: IL MOVIMENTO È PASSATO DA ESSERE ANTICASTA IN PIAZZA A CASTA NEI PALAZZI E PURE IN LIBRERIA - LE TRAME DI PALAZZO CHIGI SVELATE DA TA-ROCCO CASALINO, IL COMING OUT DI SPADAFORA, LE CONFESSIONI DI DI MAIO E NON SOLO: PERSINO TONINELLI E LA AZZOLINA HANNO VOLUTO RACCONTARCI LA LORO INCREDIBILE VITA...