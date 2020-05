CHI SALA E CHI S'AMMUCCHIA - ''IL PROSSIMO WEEKEND NON SARÀ COME LO SCORSO''. IL SINDACO NON SA CHE FARE: PRIMA AVEVA CHIUSO TUTTO, POI AVEVA FATTO ''RIPARTIRE'' MILANO (E IL VIRUS). ORA CHE TUTTO È RIPARTITO DI NUOVO SI TROVA A DOVER RI-CHIUDERE GLI ESERCENTI PER NON CREARE ASSEMBRAMENTI: ''SONO SOMMERSO DI SEGNALAZIONI. GLI APPELLI AL BUONSENSO FUNZIONANO POCO. OGGI COL PREFETTO DECIDEREMO DI…''

A Brescia la movida in piazza Arnaldo sarà a numero chiuso. A Napoli c’è il coprifuoco per i locali dalle 23. A Milano sono stati intensificati i controlli alla Darsena e sui Navigli, ma forse non basta. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è preoccupato per l’andamento della movida a distanza ravvicinata.

Oggi pomeriggio alle 17 incontrerà il prefetto Renato Saccone. Ma intanto annuncia che qualcosa andrà pur fatto: «È chiaro che io vorrei evitare chiusure a tutela di chi sta lavorando, però è altrettanto chiaro che questo week end non è stato “sereno” e che non possiamo immaginarne un altro così».

Oltre agli assembramenti davanti ai locali, spesso senza mascherina o con la mascherina abbassata, a Milano c’è un’altra area a rischio contagio, vanno infatti di moda gli incontri in varie piazze con birrette e alcolici al seguito. Per il sindaco Giuseppe Sala, attento alla ripresa economica ma pure alla salute dei milanesi, la fotografia è chiarissima: «Sono stati riaperti quasi tutti gli esercizi al dettaglio non alimentari, mentre ristoranti e centri benessere della persona hanno ripreso solo al 50 per cento. Questa settimana riapriranno tutti i mercati all’aperto della città».

Ovunque, sembra di capire, arrivano segnalazioni di comportamenti inopportuni. Spiega ancora il sindaco: «Sono sommerso di segnalazioni. Uno mi ha addirittura scritto che c’erano assembramenti agli arrivi a Malpensa. Io non posso che denunciare la mia frustrazione e quella dei sindaci perché gli inviti al buonsenso e alla responsabilità funzionano pochino. È chiaro che bisogna trovare la formula e oggi pomeriggio mi incontrerò con il prefetto per capire cosa si può fare. Io vorrei evitare chiusure ma un altro week end così non è immaginabile».

