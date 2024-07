CI FACCIAMO SEMPRE RICONOSCERE – GLI ITALIANI FANNO LA SOLITA FIGURA DA INCOERENTI AL PARLAMENTO EUROPEO: LA LEGA NON HA VOTATO LA RISOLUZIONE NON VINCOLANTE SUL SOSTEGNO ALL’UCRAINA. ANCHE IL PD, CHE HA IMBARCATO I “PACIFINTI” TARQUINIO E STRADA A STRASBURGO, SI SPACCA SUL SUPPORTO A KIEV – I MELONIANI INVECE SI SONO ASTENUTI DALLA “CONDANNA” ALLA VISITA DI VIKTOR ORBAN A MOSCA. IL PREMIER UNGHERESE NON FA PARTE DEI CONSERVATORI, MA LA SORA GIORGIA VUOLE CONTINUARE A TENERSELO BUONO…

Il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione non vincolante sul sostegno all'Ucraina con 495 a favore, 137 contrari e 47 astenuti. La maggioranza dei governo si è spaccata. La Lega ha votato contro l'intero testo in linea con il gruppo dei Patrioti, mentre Fratelli d'Italia e Forza Italia si sono astenuti, in linea con la posizione cauta del governo italiano, nella parte in cui il Parlamento Ue «sostiene fermamente l'eliminazione delle restrizioni all'uso dei sistemi di armi occidentali forniti all'Ucraina contro obiettivi militari sul territorio russo».

Questa parte ha spaccato anche la delegazione del Pd. La risoluzione è però passata senza modifiche. Altro punto controverso la «condanna» da parte dell'Eurocamera della «recente visita del primo ministro ungherese Viktor Orbán alla Federazione russa». Astensione da parte di Fratelli d'Italia anche su questo punto, ma il testo è passato.

