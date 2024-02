CI FASCIA IL PIACERE! – GIORGIA MELONI INDOSSA LA CASACCA VITTIMISTA NEL COMIZIO FINALE PER PAOLO TRUZZU, IN SARDEGNA. INVECE CHE SPIEGARE IL PROGRAMMA DEL SUO CANDIDATO, PAOLO “TRUX” TRUZZU, LA DUCETTA SI INERPICA NEL SOLITO REPERTORIO DI FACCETTE E VOCINE A CUI RICORRE QUANDO È NERVOSA. FINO AD ARRIVARE AL COMPLETO RIBALTAMENTO DELLA REALTÀ: “OGGI L’ITALIA NON È PIÙ GUARDATA DALL’ALTO IN BASSO. OGGI È LA NAZIONE DOVE INVESTIRE RISPARMI, GRAZIE ALLA COMPATTEZZA DELLA MAGGIORANZA. DUREREMO CINQUE ANNI”. SARÀ, INTANTO IN SARDEGNA RISCHIA LA PRIMA VERA DISFATTA DA QUANDO È A PALAZZO CHIGI – VIDEO

Meloni, Italia più credibile anche perché maggioranza compatta

(ANSA) - "Oggi Italia non è più guardata dall'alto in basso, fanalino di coda, sempre sotto esame. Oggi è la nazione dove investire risparmi, ed è il risultato delle scelte economiche e anche della compattezza della maggioranza. Certi giornaloni scrivono che ogni giorno litighiamo, il governo cade, sta per cadere eh... La verità è che lo sanno anche loro che il governo durerà cinque anni". Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni a Cagliari, nel comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Sardegna. "Anche dieci? - ha aggiunto rispondendo a una donna nel pubblico - Finiamone prima una, giorno per giorno mia cara".

Meloni, sardi non meritano di essere cavie del campo largo

(ANSA) - "Noi non stiamo insieme per costrizione, stiamo insieme da 30 anni, la nostra visione è compatibile. E non veniamo in Sardegna a fare l'esperimento del campo largo. Ma che è? Largo rispetto a un campo da calcio? I sardi non meritano di essere cavie di un esperimento per mettere insieme gente che a Roma manco si guarda e qua fa finta di volersi bene. Lo abbiamo già visto il campo largo: quando metti insieme chi non ha visione comune e sì e no si sopporta, i risultati sono quelli del Conte 2". Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni a Cagliari, nel comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra.

Meloni, fango su di noi da partiti rabbiosi e senza argomenti

(ANSA) - A Paolo Truzzu "voglio dire di non preoccuparsi per il tanto fango che hanno tentato e tenteranno di gettargli addosso: ci siamo passati tutti, ma io penso che sia sempre una buona notizia. Dimostra il nervosismo di partiti senza più un'identità, proposte da fare, risposte da dare e senza più la gestione del potere che lungamente li ha tenuti in piedi.

Dimostrano la loro vera natura di partiti estremisti e rabbiosi che non hanno nulla da dire in positivo e possono solo tentare di gettare fango sugli avversari. Non hanno molti argomenti nel merito".

Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni a Cagliari, nel comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Sardegna. "Ringrazio i leader" del centrodestra, "ringrazio Solinas e il Partito sardo d'azione, e tutte liste che hanno deciso di accompagnarci in questa avventura per portare Paolo Truzzu alla guida della Regione Sardegna - ha detto -. E voglio ringraziare Paolo per aver accettato di raccogliere questa sfida".

Meloni, sinistra dava soldi ai ricchi, noi a chi ha difficoltà

(ANSA) - "La sinistra i soldi li ha dati ai più ricchi, a chi stava meglio, noi a chi è in difficoltà". Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni a Cagliari, nel comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Sardegna. (ANSA).

Meloni, libertà non è farsi chiamare "la presidenta"

(ANSA) - "L'Italia ha il più alto tasso di occupazione, trainato dalla crescita del lavoro femminile. Abbiamo smesso di usare i soldi per pagare chi non lavorava, e gli abbiamo dati alle imprese per assumere a tempo indeterminato.

Abbiamo rifiutato quella vulgata che vorrebbe che la donna debba scegliere tra essere madre e quella di avere una carriera, e abbiamo concentrato le risorse sulle madri lavoratrici, perché questa è la vera libertà, non è farsi chiamare "la presidenta". La libertà è non rinunciare ai propri desideri e la stiamo garantendo noi". Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni a Cagliari, nel comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Sardegna

Meloni, record nel recupero dall'evasione fiscale senza vessare

(ANSA) - "Nel 2023 abbiamo avuto il record nel recupero dalla lotta all'evasione fiscale, 35 miliardi: non lo abbiamo fatto vessando i cittadini, con i metodi usati in passato, quando si faceva la caccia al gettito e si cercavano soldi creando problemi per forza.

Noi abbiamo fatto una riforma fiscale attesa da 50 anni che ricostruisce il rapporto fra il Fisco e il cittadino, che non è più considerato suddito". Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni a Cagliari, nel comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Sardegna.

Superbonus: Meloni, intervento da sceriffo di Nottingham

(ANSA) - "Quando tornano a fare campagna elettorale qui in Sardegna andateglielo a chiedere quanto è costato il Superbonus. Ve lo dico io: 140 miliardi di euro. Significa che ogni cittadino ha pagato di tasca propria 2000 euro per permettere di ristrutturare principalmente seconde case. Neanche lo sceriffo di Nottingham ci sarebbe arrivato". Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni a Cagliari, nel comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Sardegna.

Meloni, nel centrodestra nessuna difficoltà a trovare sintesi

(ANSA) - Nel centrodestra "ogni tanto discutiamo anche. Il metro di compattezza è la velocità con la quale il governo procede e abbiamo fatto tantissimo. Non c'è difficoltà a trovare tra di noi le sintesi". Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni a Cagliari, nel comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Sardegna. "Sulla questione della solidità della maggioranza, aggiungo: quando un governo è solido e coeso, è più facile trovare accordi internazionali. Tenere la barra dritta e la testa alta di fronte alle concentrazioni economiche per fare l'interesse della nazione. La politica ferma coraggiosa e stabile fa la differenza su tutto".

Meloni,con premierato Italia non torna in palude dell'incertezza

(ANSA) - "La riforma costituzionale non è una priorità? Lo dice la sinistra, e vuol dire che lo è. Non voglio vedere l'Italia tornare nella palude dell'incertezza. Voglio un governo forte chiunque lo governi, purché sia scelto dai cittadini. Questo sta creando tanti problemi. Abbiamo fatto una riforma facile facile, abbiamo detto basta inciuci, basta trasformismi". Lo ha affermato la premier e leader di FdI Giorgia Meloni parlando del premierato a Cagliari, nel comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Sardegna.

