CI VOLEVA GRILLO INDAGATO PER FAR CRESCERE IL FRONTE DEI GRILLINI A FAVORE DI DRAGHI AL QUIRINALE: ANCHE IL PRESIDENTE DELLA CAMERA, ROBERTO FICO, AVREBBE ESPRESSO LA VOLONTÀ DI “NON CHIUDERE” A “MARIOPIO” – LA SUPERCAZZOLA DEL “PULCINO” MICHELE GUBITOSA: “DRAGHI POTREBBE ESSERE UN UOMO DI ASSOLUTO SPESSORE, POTREBBE ESSERE UN OTTIMO PRESIDENTE, AMCHE SE AVERLO A PALAZZO CHIGI È UNA GARANZIA PER IL PNRR” (COME CONTE, UN PASSO AVANTI E DUE INDIETRO)

1 - DAGOREPORT! COME MAI GRILLO INDAGATO A POCHI GIORNI DAL VOTO FA PIACERE A DRAGHI?

2 - QUIRINALE: ANCORA DUBBI MA CRESCE FRONTE PRO-DRAGHI IN M5S, ANCHE FICO NON CHIUDE

(Adnkronos) - Ancora nessuna linea comune dopo la cabina di regia di ieri sera del Movimento 5 Stelle sul Quirinale.

Rimane il nodo sul Capo dello Stato da sciogliere, e, dopo le parole di ieri del presidente M5S Giuseppe CONTE sul premier -un no poi trasformatosi in un nì, 'nessun veto su di lui'- e l'apertura di Luigi Di Maio 'va preservato da tatticismi politici', nella riunione di ieri sera anche il presidente della Camera Roberto Fico, presente all'incontro, a quanto apprende l'Adnkronos avrebbe espresso la volontà di ''non chiuderà a Draghi''.

Anche perché in molti nei 5 stelle sono convinti che "tutto ancora possa accadere", un concetto espresso da diversi big presenti. Proprio Fico, tra l'altro, martedì scorso ha avuto a Montecitorio un incontro di un'ora con il presidente del Consiglio.

Il Movimento continua a non far nessun nome, aspettando le mosse del centrodestra, ma non è passata inosservata la dichiarazione di questa mattina del vice presidente pentastellato Michele Gubitosa a Tpi che ha detto: ''Draghi è un uomo di assoluto spessore che potrebbe essere un ottimo Presidente'', aggiungendo poi ''però averlo a Palazzo Chigi è una garanzia per la tenuta del governo e per i progetti del Pnrr". Insomma un Movimento che non chiude del tutto a Draghi ma non si sbilancia ancora.

3 - QUIRINALE. GUBITOSA (M5S): "AZIONE DEL GOVERNO DEVE ANDARE AVANTI. DRAGHI UOMO DI SPESSORE, POTREBBE ESSERE OTTIMO PRESIDENTE MA È GARANZIA PER TENUTA GOVERNO E PNRR. SUL COLLE NON FAREMO NOMI MA FAREBBE PIACERE INNOVARE ELEGGENDO UNA DONNA. BERLUSCONI NON AVRÀ MAI I NOSTRI VOTI. STIMIAMO MATTARELLA MA REGISTRIAMO SUO NO AL BIS".

Da “Tpi – The Post Internazionale”

"La nostra linea è sempre la stessa, al di là di quello che si dice in giro. Finora non abbiamo fatto nomi e neanche li faremo nei prossimi giorni. A Conte non dispiacerebbe Letizia Moratti? Non mi risulta assolutamente. Conte non ha mai fatto nomi, anche se ci farebbe piacere innovare la più alta carica istituzionale del Paese eleggendo una donna. Ma non è un obbligo.

Abbiamo e continuiamo a disegnare il profilo della persona adatta, ossia una figura istituzionale, di grande levatura morale e che unisca il Paese. Una persona così la si può trovare ovunque e stiamo lavorando per trovarla.

Berlusconi? Per carità, lui divide e non unisce. Non avrà mai i nostri voti. Draghi è un uomo di assoluto spessore che potrebbe essere un ottimo Presidente però averlo a Palazzo Chigi è una garanzia per la tenuta del governo e per i progetti del Pnrr.

Draghi al Quirinale significherebbe la fine di questo governo, il forte rischio di perdere i 200 miliardi dell'Europa. Sono certo che non ci saranno elezioni anticipate. Non si possono perdere mesi preziosi che servono a mettere in sicurezza il Paese. Sia sul piano sanitario, sia su quello economico e sociale.

Mattarella ha la stima di tutto il nostro Movimento, a cominciare dal Presidente Conte… però lui stesso ha ribadito più volte il suo “no” a un secondo mandato. Noi allora ci limitiamo a registrare la sua volontà, sarebbe una sgrammaticatura istituzionale tirarlo per la giacca.

Non mi sento di esprimere un parere sui nomi, noi vogliamo parlare di profili. Quindi finché il centrodestra non toglie Berlusconi dal tavolo, mi pare difficile anche solo cominciare a discutere. Aspettiamo di vedere se Salvini ha parlato sul serio circa la proposta di un nome che possa andare bene a molti se non a tutti. In questo caso possiamo ragionare su un nome che unisca.

Eviterei di ragionare con lo schema di un profilo di destra o di sinistra. Deve essere un profilo alto. Il M5S ha una asticella molto alta. Abbiamo pagato un prezzo altissimo per stare dentro questo governo, basti pensare al sacrificio di Conte. Ma è stata la scelta giusta. Siamo riusciti a conservare quello che di buono avevamo fatto prima, per esempio il superbonus edilizio, il reddito di cittadinanza che è stato rifinanziato.

Non a caso l'anno scorso il Pil è cresciuto del 6 per cento e quest'anno si prevede un più 4 per cento: il merito va attribuito non solo a Draghi ma anche a Conte. Ecco perché l'azione di governo deve andare avanti.

ll M5S è compatto e granitico intorno alla leadership di Conte. Quando ho letto la dichiarazione di Bettini su Conte più leader di Governo che di partito sono rimasto perplesso, ma poche ore dopo è arrivata la smentita di Bettini. Stiamo lavorando bene con tutto il centrosinistra, a cominciare dal Pd, e sono sicuro che continueremo su questa strada.

Sulle indagini a carico di Grillo non ne so molto, ma da quello che leggo ho capito che si tratta di un concordato su cui la magistratura sta facendo chiarezza. È normale che vengano percorse tutte le strade, e siccome Beppe ha anche dei rapporti politici immagino che i magistrati stiano giustamente facendo tutte le verifiche del caso. Ma sono certo che Grillo abbia sempre agito nel rispetto della legge".

Così Michele Gubitosa, deputato e vicepresidente del M5s, si esprime sulle prospettive dell'elezione del Presidente della Repubblica, in un'anteprima dell' intervista pubblicata sul prossimo numero del settimanale 'The Post Internazionale-Tpi' (diretto da Giulio Gambino), in edicola da domani, venerdì 21 gennaio.

