17 mag 2022 10:52

CINQUE STELLE E STRISCE - IL “VAFFA” DI GRILLO AGLI STATI UNITI SCATENA I “CONTE BOYS”, CHE FANNO A GARA PER SMARCARSI DALLE POSIZIONI DI “BEPPE-MAO” - INTERVIENE DIRETTAMENTE PEPPINIELLO APPULO: “GRILLO FA DELLE COSE CHE NON RAPPRESENTANO LA LINEA DEL MOVIMENTO”. MA ALLORA, PERCHÉ LO PAGANO 300MILA EURO PER DARE LA LINEA COMUNICATIVA? - L’UNICO CHE GODE È IL SENATORE ESPULSO PETROCELLI: “LO VEDETE? BEPPE LA PENSA COME ME”