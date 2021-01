IL CLAN TRUMP SI SPACCA - IVANKA POTREBBE DECIDERE DI ANDARE ALL'INSEDIAMENTO DI JOE BIDEN - IL MOTIVO? SOPRATTUTTO PER SALVARE LE SUE ASPIRAZIONI POLITICHE. UNA SCELTA CHE AVREBBE MANDATO SU TUTTE LE FURIE IL PADRE: “È UN INSULTO. SAREBBE LA PEGGIOR DECISIONE DELLA TUA VITA”

Mentre Donald Trump è costretto ad affrontare la seconda richiesta di impeachment depositata dai democratici, come conseguenza dell’assalto al Congresso americano messo in atto da migliaia di suoi sostenitori, per il presidente è arrivata una notizia in famiglia che lo ha scosso parecchio.

La figlia Ivanka Trump - che nelle ore concitate dello scorso 6 gennaio era con lui nella stanza ovale della Casa Bianca per capire come gestire la situazione esplosiva - ha manifestato la volontà di partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente eletto Joe Biden. Il motivo è semplice: Ivanka vuole salvare le sue aspirazioni politiche. Una scelta legittima, ma che ovviamente ha mandato su tutte le furie il padre Donald: “È un insulto”, avrebbe reagito sconcertato. Alcune fonti riferiscono che Trump avrebbe avvisato la figlia che, partecipando alla cerimonia di insediamento, perderebbe in partenza migliaia di voti e sarebbe la “peggior decisione della sua vita”.

