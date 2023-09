PER COMBATTERE IL DISAGIO GIOVANILE BASTERÀ TOGLIERE I CELLULARI AI BABY CRIMINALI? – LA BOZZA DEL DECRETO PENSATO DA SALVINI CONTRO LA DELINQUENZA MINORILE: PIÙ CONTROLLI E SANZIONI E ABBASSAMENTO DELL’ETÀ PER ESSERE IMPUTABILI. IL "CAPITONE": “IL 14ENNE CHE GIRA CON UN CONTELLO O CON UNA PISTOLA DEVE PAGARE COME UN 50ENNE. IL BLITZ A CAIVANO NON È STATO UNO SHOW"

Estratto da www.repubblica.it

Dopo il raid nel quartiere della periferia più degradata di Napoli, Caivano, uno show con forze dell’ordine e telecamere, il governo mostra di nuovo i muscoli: "Conto che in Consiglio dei ministri domani ci sia un provvedimento a proposito di baby gang e delinquenza minorile, che aumenta i controlli e le sanzioni”, dice infatti in un’intervista a Rtl 102,5 il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini.

“Abbassare l'età per essere imputabili è utile perché il 14enne che gira con un coltello o con una pistola, è capace di intendere e volere e se sbaglia, se uccide, se rapina, se spaccia deve pagare come paga un 50enne", spiega ancora. "La sicurezza è una priorità” e il provvedimento, sottolinea, "era già pronto da tempo perché i decreti non si fanno in un quarto d'ora" e l'operazione a Caivano non è stata “uno show”.

[…] Nella bozza del dl sul contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, all'esame oggi del pre.Consiglio dei ministri, e domani alle 12.30 in Cdm, si punta anche a rafforzare l'obbligo scolastico.

Per quanto riguarda l'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, chiunque - si legge nella bozza del dl - rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria è punito con la reclusione fino a due anni". "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo", si legge ancora nella bozza del dl.

[…] L'avviso orale, con convocazione del minore da parte del questore, "può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età". E se il soggetto al quale è stato notificato l'avviso risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti ad armi o droga, il questore può proporre al tribunale il divieto di utilizzare "piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari". Così una bozza del dl di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, all'esame oggi del pre Consiglio dei ministri.

[…] Il minore al di sopra dei 14 anni può essere sottoposto ala procedura di ammonimento da parte del questore. A questo fine il questore lo convoca "unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale". Nei confronti di chi "era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto".

[…] Un altro articolo si occupa di Daspo urbano e avviso orale del questore anche per i minorenni che abbiano compiuto 14 anni. "L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età”, si legge all'articolo 4 della bozza. “Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età". […]

