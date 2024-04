COME CAMBIA IL MONDO: BEPPE GRILLO VA A BRUXELLES PER IL SOLITO SPETTACOLINO, MA NESSUNO LO CALCOLA. I CRONISTI LO SCANSANO, METÀ PLATEA, COMPOSTA DAGLI ASSISTENTI PARLAMENTARI M5S, SE NE VA – IL MONOLOGO RICALCA LE SOLITE “GRILLATE” SU ALGORITMI, VECCHI CHE NON VANNO IN PENSIONE E POLITICA INTERNAZIONALE (“MENO MALE CHE CI SONO GLI HOUTHI”). NESSUN ACCENNO ALLE LISTE: QUELLE LE FA CONTE, CHE NON VIENE MAI CITATO NEL DISCORSETTO - VIDEO

Estratto dell’articolo di Pietro Guastamacchia per “il Foglio”

BEPPE GRILLO A BRUXELLES

Beppe Grillo torna a Bruxelles e in sala all’Eurocamera va in scena un monologo imbevuto del Grillo delle origini, e in cui non appare mai né Conte né alcuna menzione alle questioni interne del suo Movimento. L’ex guru sbarca in Belgio per sostenere la campagna elettorale dei suoi, presenziando a un evento dell’eurodeputata pentastellata, Sabrina Pignedoli, assieme all’ormai quasi certo capolista del M5s nella circoscrizione sud, l’ex presidente dell’Inps, Pasquale Tridico.

Grillo anima la sala con quattro battute (dieci persone si alzano e se ne vanno: sono assistenti parlamentari del M5s che devono prendere un volo, nessuna protesta). Cinismo e attualità: parlando degli sprechi del commercio internazionale il comico ligure ricorda che “Il 45 per cento dei container che gira in Ue è vuoto. Non riusciamo a fare un piano logistico che riesca a riempire i treni o le navi... meno male che ci sono gli Houthi”, scherza, ma come sempre, fino a un certo punto.

BEPPE GRILLO A BRUXELLES

Non si fermano i tagli freddissimi del comico sulla cronaca di oggi “le ambasciate ormai non contano più nulla, una la bombardano, l’altra aveva dentro Kashoggi che è entrato intero uscito a pezzettini... passano gli anni e il mondo è cambiato” […]

La sala risponde bene, è un pubblico fedele che conosce bene la scaletta, nessuno lo ascolta per la prima volta […]. Grillo poi passa all’attacco dell’Italia dei vecchi, “sono tutti vecchi”, “il mio commercialista ha 83 anni e suo figlio è già in pensione”, “ma che senso ha non far votare i sedicenni e far votare gli ottantenni che hanno una settimana di vita davanti?” attacca il comico, e giù applausi.

BEPPE GRILLO CON SABRINA PIGNEDOLI, PASQUALE TRIDICO, LAURA FERRARA, GUY STANDING, PHILIPPE VAN PARJIS, DANIEL RAVENTOS PANELLA

In chiusura arriva la parte più casaleggiana […]; l’intelligenza Artificiale “tramuterà il senso del tempo, tramuterà il tempo geologico in un tempo tecnologico” prende il largo Grillo, che poi se la prende con gli “algoritmi” evidentemente compiaciuto da come risuoni la parola stessa.

Prima di partire […] fa in tempo a fare due parole con i suoi, ma non si parla di liste […] “quella è roba di Conte e dei vertici del Movimento, Grillo non c’entra”, spiegano dallo staff pentastellato. Nessun incontro a Bruxelles ne all’Eurocamera né altrove, unica stretta di mano degna di nota sembra sia stata quella con l’eurodeputato irlandese delle sinistre Mick Wallace, celebre per il suo look “ciabatte e maglia del Torino” e assurto alle cronache per aver insultato la Juve […].

mick wallace al parlamento europeo con la maglia del torino

[…] In chiusura evento va in scena il solito nascondino con la stampa, ma questa volta durerà solo pochi minuti, il tempo di estorcergli un “Draghi alla Commissione? Eh ma quante vite ha Draghi?” prima che si chiudano le porte dell’ascensore. […]

beppe grillo BEPPE GRILLO VAFFA DAY BEPPE GRILLO CON I VISORI