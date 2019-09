COME DAGO-ANTICIPATO, LA BOSCHI È LA CAPOGRUPPO ALLA CAMERA DEL NUOVO PARTITINO RENZIANO. MENTRE IL ''RACKETINO'' FARAONE GUIDERÀ I SENATORI (DUNQUE ANCHE RENZI) - PER LE PARI OPPORTUNITÀ, DIETRO A MARIA ELENA C'È IL BULLO DI TWITTER LUIGI MARATTIN - AL SENATO VICEPRESIDENTE È NENCINI: TE CREDO, IL GRUPPO È NATO SOLO GRAZIE AL SIMBOLETTO DEL SOCIALISTA SOLITARIO

DAGOSPIA, 18 SETTEMBRE: BOSCHI SARÀ CAPOGRUPPO DEL NUOVO PARTITO DI RENZI

Da www.quotidiano.net

Nel riposizionamento del centrosinistra in Parlamento, dopo lo strappo di Renzi dal Pd, ci sono oggi due notizie: Maria Elena Boschi è la capogruppo di Italia Viva alla Camera e Laura Boldrini lascia LeU per aderire al Pd.

Boschi e il gruppone dei 25 di Italia Viva

Ad annunciare la nomina della Boschi a capogruppo è stata la presidente di turno alla Camera Maria Edera Spadoni. Il gruppo di Italia Viva costituito a Montecitorio conta 25 deputati. Dal Pd provengono Lucia Annibali, Michele Anzaldi, Maria Elena Boschi, Nicola Carè, Matteo Colaninno, Camillo D'Alessandro, Vito De Filippo, Mauro Del Barba, Marco Di Maio, Cosimo Maria Ferri, Silvia Fregolent, Maria Chiara Gadda, Roberto Giachetti, Gianfranco Librandi, Luigi Marattin, Gennaro Migliore, Mattia Mor, Sara Moretto, Luciano Nobili, Lisa Noja, Raffaella Paita, Ettore Rosato, Ivan Scalfarotto e Massimo Ungaro. Gabriele Toccafondi proviene dal gruppo Misto.

Vice della Boschi è stato nominato Luigi Marattin. E al proposito la ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti, twitta: "L'avevamo promesso: diarchia. Una donna e un uomo. Auguri alla nuova capogruppo alla Camera di Italia Viva Maria Elena Boschi e al vicepresidente del gruppo Luigi Marattin. Buon lavoro!".

L’avevamo promesso: diarchia. Una donna ed un uomo. Auguri alla nuova capogruppo alla Camera di #ItaliaViva @meb e al vice presidente del gruppo @marattin. Buon lavoro!

Completate le nomine anche in Senato. Ora è ufficiale: Davide Faraone è stato eletto capogruppo di Italia Viva al Senato. Laura Garavini è vicepresidente vicaria, Riccardo Nencini vicepresidente; Daniela Sbrollini segretaria e Francesco Bonifazi tesoriere.

Boldrini lascia LeU e va nel Pd

Laura Boldrini, già iscritta al gruppo parlamentare Liberi e Uguali della Camera, ha aderito al gruppo parlamentare Partito Democratico: lo ha comunicato all'Assemblea di Montecitorio la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni. "Vado con il Pd perché vuole aprire un dialogo con tutti quei mondi che, ieri e oggi, non si sentono più rappresentati e recuperare la fiducia dei giovani che non vanno più a votare", spiega l'ex presidente della Camera Laura Boldrini a Repubblica. "Con la destra peggiore di sempre non è più tempo di piccoli partiti e di fare troppi distinguo. A forza di farlo rischiamo solo di estinguerci...".

Grazie di cuore per i tantissimi messaggi che mi state inviando.

A chi scrive #IoStoConLaura rispondo che anch’io sto con voi e andremo avanti insieme sulla strada di sempre!

Un abbraccio forte

Una decisione accolta con favore dai dem: "L'adesione di Laura Boldrini alla comunità democratica è una buona notizia - dice il capogruppo Graziano Delrio - Conferma che la nostra comunità è la casa delle culture e delle persone interessate al cambiamento e determinate a lottare per una società più giusta, più solidale e libera da discriminazioni di ogni genere. A lei come a Serse Soverini e Beatrice Lorenzin il benvenuto mio personale e di tutti i deputati democratici".

Gli fa eco Luigi Zanda: "Ieri Beatrice Lorenzin e oggi Laura Boldrini. L'iscrizione al Pd di due donne di grande valore è il segno di una sempre più chiara centralità del Partito democratico e dei valori di centrosinistra che rappresenta. Credo che ci sia un punto politico che unisce l'esperienza parlamentare di Laura Boldrini e l'esperienza di governo di Beatrice Lorenzin: la loro opera di difesa della democrazia rappresentativa e la loro sensibilità sociale. Beatrice ne ha dato prova al ministero della Sanità. Laura a Montecitorio e, ancor prima, nell'impegno umanitario con le Nazioni Unite".

