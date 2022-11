COME FINIRANNO LE MIDTERM? – LA PREVISIONE FINALE DELL’AUTOREVOLE POLITOLOGO LARRY SABATO SU “CRISTAL BALL”: AL SENATO I REPUBBLICANI AVRANNO LA MAGGIORANZA (51-49); GUADAGNERANNO 20 SEGGI ALLA CAMERA (237 CONTRO I 198 DEI DEMOCRATICI) E 1 GOVERNATORE. MORALE DELLA FAVA: BIDEN DA DOMANI SARÀ UN’ANATRA ZOPPA, MA NON CI SARÀ LA VALANGA REPUBBLICANA AUSPICATA DA TRUMP. L’AMERICA È PIÙ POLARIZZATA CHE MAI…

DAGONEWS

LARRY SABATO

Come andranno a finire le elezioni di midterm negli Stati Uniti? Per capirlo, basta leggere “Crystal Ball”, l’autorevole sito creato da Larry Sabato, politologo del Center for Politics della Virginia University.

Il suo modello predittivo elettorale è considerato il più affidabile, difficilmente ha sbagliato previsioni. Dunque, che succederà la prossima notte negli Usa? La previsione finale di Sabato è questa:

PREVISIONE CRYSTAL BALL PER IL SENATO - MIDTERM 2022

Al Senato si ribalterà la maggioranza, con i repubblicani che dovrebbero guadagnare un seggio e la maggioranza, anche se risicatissima: finirà 51 a 49 per il GOP.

La Camera si ritroverà con 237 deputati repubblicani e 198 democratici, con i primi che dovrebbero incassare 24 seggi in più di ora. Infine, la lotta per gli stati: finirà 29 a 21 per i repubblicani, con il partito di Trump che dovrebbe aggiungere 1 governatore agli attuali

PREVISIONE CRYSTAL BALL PER I GOVERNATORI - MIDTERM 2022

Il commento di Sabato, che ieri, in un’intervista rilasciata a “La Stampa”, aveva definito Trump il miglior alleato dei democratici, paventando una situazione di sostanziale stallo:

“Alla fine di una lunga stagione di campagna elettorale, a volte è utile fare un passo indietro dal caos e dal rumore della campagna quotidiana e concentrarsi sul quadro generale.

trump biden

I Democratici controllano la presidenza e, per poco, entrambe le camere del Congresso. I repubblicani sono in vantaggio nei sondaggi su alcuni dei temi chiave della campagna (come il problema dell'economia e dell'inflazione). Il Presidente Biden è impopolare, con un tasso di approvazione intorno al 40 per cento.

LARRY SABATO

Queste sono buone condizioni per il partito di opposizione in un midterm - il tipo di condizioni che rendono questo, a nostro avviso, più un midterm ordinario (uno in cui il partito del presidente subisce perdite, come gli ultimi 4 midterm) che uno straordinario (quando il partito del presidente fa bene, come il 1998 e il 2002).

joe biden

I fattori che confondono, come i problemi dei candidati repubblicani in alcune corse al Senato, alle elezioni governative e alla Camera, l'impopolarità della decisione della Corte Suprema controllata dal GOP di rovesciare la legge Roe vs. Wade e la persistente presenza del predecessore di Biden, si combinano per dare ai Democratici l'opportunità di limitare le perdite e forse anche di salvare la maggioranza al Senato.

donald trump

Questi fattori finiranno per imporre alcuni limiti all'entità dei guadagni del Partito Democratico quest'anno. Questo si riflette nelle nostre proiezioni, che pensiamo rappresentino una buona ma non necessariamente ottima serata per i Repubblicani.